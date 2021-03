TINGNAN: Aga Muhlach binisita si Willie Revillame sa Puerto Galera

Binisita ni Aga Muhlach si Willie Revillame sa Puerto Galera. Galing mula sa Instagram ni Muhlach

Muling nagkita ang magkaibigan na sina Willie Revillame at Aga Muhlach matapos bisitahin ng aktor ang host sa private beach resort nito sa Puerto Galera.

Sa kaniyang Instagram account, ipinasilip ni Muhlach ang pagbisita niya kay Revillame kasama ang asawa nitong si Charlene Gonzales.

Ayon sa aktor, noong 1980s pa sila naging magkaibigan ng sikat na television host kaya naman masaya ito sa mga naabot ni Revillame lalo na sa pagtulong nito sa publiko.

“Happy for what you’ve become, Willie. Continue to do what you do best, tumulong at magpasaya ng tao,” ani Muhlach sa caption.

“A good friend since the 80s! Puno ng paghihirap at Saya ang mga pinagdaanan natin din.”

Gumamit pa ng hashtag na #sahirapatginhawa ang aktor na inimbitahan naman si Revillame na bumisita sa kanila.

Ayon sa ilang ulat, nabili ng host ang property sa Puerto Galera noong 2018 na inihalintulad niya sa luxury resort na Amanpulo.

Bukod kay Muhlach at Gonzales, nakapunta na rin sa nasabing beach resort ni Revillame si Kris Aquino kasama ang kaniyang dalawang anak na sina Joshua at Bimby.

