Celebrities na tinamaan ng COVID-19 nadagdagan

Kabilang sina Bianca Lapus at Riva Quenery sa mga artistang nahawahan kamakailan ng COVID-19.

MAYNILA — Sa gitna ng pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa, nadagdagan din ang mga celebrity at iba pang nagtatrabaho sa entertainment industry na tinamaan ng sakit.

Isa rito ang aktres na si Bianca Lapus, na na-admit sa ospital dahil sa sakit.

Ayon kay Lapus, nagsimulang sumama ang pakiramdam niya matapos magpunta sa isang swimsuit shop.

Pina-test din ni Lapus ang lahat ng kasama sa bahay pero negatibo naman ang mga ito.

Maayos ang kondisyon ngayon ni Lapus pero patuloy siyang mino-monitor dahil sa pabalik-balik na sintomas.

Noong Marso 17 naman nalaman ng direktor na si Jason Paul Laxamana na positibo siya sa COVID-19.

Nakaranas ng trangkaso si Laxamana at kalaunan ay nahirapan pang huminga.

Ayon sa "Between Maybes" at "100 Tula Para Kay Stella" director, may mga gabing umiyak siya at natakot na baka hindi na siya magising.

Hindi na siya nagpunta sa isolation facility at sa bahay na lang nagpagaling.

Unti-unti nang bumubuti umano ang pakiramdam ni Laxamana pero suportado pa rin ng oxygen.

Hindi rin nakaligtas sa COVID-19 ang misis ni Gary Valencinao na si Angeli Pangilinan.

Dahil may pre-existing condition si Gary, agad nag-isolate si Angeli, na nakararanas ng mild symptoms.

Isa-isa siyang binisita ng kanilang mga anak na sina Kiana, Paolo at Gab, na nagdala pa ng mga bulaklak.

Habang naka-isolate, kinantahan pa si Angeli ni Gary at inalayan ng panalangin.

Tuluyan namang na-house arrest si "The House Arrest Of Us" actress Riva Quenery matapos tamaan ng COVID-19 ang buong pamilya.

Dinokumento ni Quenery sa kaniyang YouTube vlog ang halos 2 linggong karanasan sa virus.

Nagkaroon umano siya ng mild symptoms gaya ng dry cough at loss of smell.

Ayon kay Riva, mas mainam sa isolation facility magtungo kung makaranas ng mild symptoms, gaya ng ginawa niya.

Hindi rin niya napigilang maging emosyoanl nang magnegatibo sa virus.

Noong Martes, umabot sa 677,653 ang kabuuang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas matapos makapagtala ng 5,867 dagdag na kaso.

Bago iyon, naglaro sa 7,000 hanggang 8,000 ang mga dagdag na kasong naitala ng Department of Health.

— Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News

