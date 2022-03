MAYNILA -- Bukas sa posibilidad ang dating child star na si Xyriel Manabat na maging love team partner si Zaijian Jaranilla.

Sa naging pagbisita ni Manabat sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles, sinabi nitong si Jaranila ang maari niyang maging kapareha kung mabibigyan ng pagkakataon.

"Parang feeling ko po mabibigyan po namin ng justice if ever magiging ka-love team ko po si Kuya Zaijian," ani Manabat.

"Kuya ko po 'yon ha. Wala pong ano. Kuya ko po talaga 'yon. Para pong mabibigyan namin ng justice 'yung role," dagdag na hirit ni Manabat.

Matatadaang nagkasama sa maraming proyekto ng ABS-CBN sina Jaranilla at Manabat tulad ng "May Bukas Pa," "Noah" at "Ikaw ay Pag-Ibig."

Ayon kay Manabat, magkaibigan sila ni Jaranilla na tinuturing niyang kapatid.

Oktubre 2020 sa "Magandang Buhay," inamin ng dalawa na miss na nila ang muling magkasama sa trabaho. Magkakasama sana noon sa isang proyekto ang dalawa pero hindi natuloy.

"Tinanggihan niya. Nung nalaman ko nga po na siya ang kasama ko roon sabi ko, 'Sige G (go) na po 'yan.' Tapos tinanong ko po siya sabi niya hindi niya kaya dahil nga po delikado ngayon ang sitwasyon," ani noon ni Jaranilla.

"Mahirap pong mag-risk. Tapos sakitin pa po ako eh parang lock-in pa po 'yon. Mahirap po. Hindi pa po ako nakakalabas ng subdivision," paliwanag naman ni Manabat.

Sa ngayon ay parte si Jaranilla ng sikat na serye na "The Broken Marriage Vow."

