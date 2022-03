MAYNILA -- Papuri at pasasalamat ang ipinahatid ng aktres na si Julia Montes sa kanyang mga kasamahan sa sikat na serye ng ABS-CBN na "FPJ's Ang Probinsyano."

Nitong Martes sa pamamagitan ng Instagram, ibinahagi ni Montes ang video kung saan kita ang sorpresang natanggap niya para sa kanyang ika-27 kaarawan mula sa mga kasamahan niya sa sikat na serye.

Pinangunahan ito ng bidang aktor at direktor ng programa na si Coco Martin na siya ring sinasabing nobyo umano ni Montes.

Pag-amin ni Montes, napuno ang kanyang puso ng kasiyahan dahil sa sorpresang natanggap.

"Ako ang taong mahilig manurprise pero sobrang iyaking 'pag ako ang sinusurpresa…. Isa ito sa napakasayang pagbati sakin at nakakataba ng puso na makita ang lahat nagsamasama… Sobrang saya ko na makasama ang buong team ng 'FPJAP,'" ani Montes.

Dagdag ng aktres, mapalad siya na mabigyan ng pagkakataon na makatrabaho ang mga tao sa likod "Ang Probinsyano."

"Napaka-blessed ko na makatrabaho ang lahat ng masisipag , magagaling at may puso sa kanilang trabaho. Now I know why they last this long -- PUSO at DEDIKASYON sa trabah. I pray and hope na in the future the dedication and heart for work will become the standard. Saludo ako sa lahat ng bumubuo ng show! Maraming salamat! Mahal na mahal ko kayong lahat," ani Montes.

Matatandaang matagal na ang balita na si Montes umano ang nobya ni Martin, bagay na wala pang kumpirmasyon mula sa dalawa.

Unang nagtambal sina Martin at Montes noong 2012 sa “Walang Hanggan” at muli silang nagkasama para sa “Wanasapanataym” noong 2015.

Matapos ang anim na taon, muling nagkasama ang dalawa nang maging parte si Montes ng "FPJ's Ang Probinsyano."