Screenshot from ABS-CBN Entertainment's YouTube account.

MANILA — "Naging actor ako. ‘Yun talaga ‘yung pinakamasarap sa pakiramdam ng isang artist, ‘yung matawag siyang isang aktor."

This is how actor JC de Vera defined his journey with ABS-CBN as he took on various roles with the network since 2013.

"Sa sobrang daming challenges na binigay sa ’kin ng ABS-CBN, natawag ko ‘yung sarili ko na versatile actor kasi nga lahat ng challenges na ibinabato sa ’kin talagang sinusubukan kong gawin," he said.

De Vera said he continues to learn new things through his workmates.

"Para akong estudyante na alam mo ‘yun pumapasok pa rin ako sa school, na marami pa rin akong natututunan," de Vera said.

"Masayang-masaya ako dahil very inspired pa rin ako, very motivated. Ang dami kong taong nakilala na nagbibigay inspirasyon sa ’kin dito. Sobrang saya, sobrang fulfilling," he added.

Asked what types of roles he wants to pursue in the future, De Vera said he trusts ABS-CBN's call.

"Hindi ko talaga maisip kung ano pa pero nagtitiwala talaga ako sa ABS-CBN na maibibigay nila sa ’kin kung saan talaga ako nababagay at kung ano ‘yung kaya kong gawin. Kasi sila ‘yung mas nakakakita nun eh, ‘yung skills. ‘yung acting. Mas sila ‘yung na ‘ah, dito bagay si JC’ alam nila na kaya niya ‘tong gawin," de Vera said.

"That keeps me motivated and inspired dahil hindi lahat ng actors nabibigyan ng ganoong opportunity na makapag-portray ng iba’t ibang roles and isa ako sa mga actors na ‘yun kaya I’m really really grateful sa ABS-CBN kasi nga na-mold nila ako as an actor, naipapakita ko talaga kung ano ‘yung kaya ko," he added.

"I know na hindi rito matatapos ‘yung pagbibigay nila ng different challenges and I’m looking forward to it."

De Vera is known for his roles in hit series like "Legal Wife," Moon of Desire," The General’s Daughter," and the recently concluded "La Vida Lena."

He has also been part of the comedy show "Banana Sundae" and a judge for a segment of the noontime show "It’s Showtime."

