Donny Pangilinan, pinasalamatan ni Sen. Kiko Pangilinan

MANILA -- Nagpahatid ng pasasalamat kay Donny Pangilinan ang tiyuhin nito na si Sen. Francis "Kiko" Pangilinan na tumatakbo bilang bise presidente sa halalan sa darating na Mayo.

Sa pamamagitan ng Twitter, pinasalamatan ng senador ang boluntaryong pagsama ng pamangkin sa naganap na rally nitong Linggo sa Pasig.

Sa nasabing rally, nagtanghal si Donny para sa lahat ng mga dumalo.

Ipinahatid din ng senador ang pagmamahal kay Donny na kanya ring inaanak.

Si Donny ay anak ng aktres na si Maricel Laxa at Anthony Pangilinan na kapatid ng senador.

Sa post sa social media, ipinaabot ni Donny ang suporta sa pagtakbo ng kanyang tiyuhin sa halalan.

"It is with great pride and honor to call you my tito. You have my vote and of course my full support this coming May," ani Donny sa kanyang post sa Instagram.

Maliban kay Donny, ilan pa sa mga personalidad na nagpaabot na ng suporta sa Leni Robredo-Kiko Pangilinan tandem ay ang mismong asawa ng senador na si Sharon Cuneta, Gary Valenciano, Bituin Escalante, Kuh Ledesma, Robi Domingo, OPM band Ben&Ben, Ely Buendia, the CompanY, Joel Torre, Cherry Pie Picache, Edu Manzano, at marami pang iba.