TINGNAN: Karla Estrada, ibinida ang pagbabawas ng timbang

MAYNILA -- Ipinagmalaki ng aktres at host na si Karla Estrada ang resulta ng pagbabawas niya ng timbang.

Sa Instagram, ibinahagi ni Estrada ang "before and after" photos ng kanyang pagpapayat na nagsimula noong Marso 2020.



Sa caption ng kanyang post, sinabi ni Estrada na kahit maliit na tagumpay ay dapat itong ipinagmamalaki.

"Kala n'yo ha! Kahit konting achievement ipagmalaki mo! D'yan lahat mag-uumpisa 'yan," ani Estrada.

Hinikayat din ni Estrada ang mga ina na pangalagaan ang kalusugan.

"Let's go mga momshie!!! 'Wag na masyado madaming dahilan! LABAN PARA SA KALUSUGAN!" ani Estrada.

Nito lamang Lunes, isang video kung saan kita ang kanyang pag-e-ehersisyo ang muling ibinahagi ni Estrada sa Instagram.

"Minsan 'yung pag-e-exercise hindi naman kailangang sabihin na nagpapayat, hindi. Just staying healthy, panatilihin mong mababa ang cholesterol mo, panatilihin mong mababa ang sugar mo because of exercise. Healthy lang. Kasi kung malakas kang kumain, malakas ka ring mag-ensayo, balancing," paliwanag ni Karla sa "Magandang Buhay" noon.

Maliban sa pagbabawas ng timbang, kamakailan lang ay ibinahagi rin ni Estrada sa kanyang mga tagahanga ang isa pa sa kanyang pinagkakaabalahan -- ang pagda-diamond painting.



"Ito, malaking bagay sa akin, nakakapag-relax ang utak ko. Dito ako nakakapag-isip kung ano ang magandang gawin in the future. Dito ako nakakaramdam ng excitement kasi na-a-appreciate ko, naalala ko ang mga bagong blessing na parating. Naba-value ko ang mga blessing na dumating na. ...Malaking tulong sa akin ang pagda-diamond painting," ani Estrada.