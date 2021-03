'Sorry sa pagkukulang ko': Jaclyn Jose, hanga sa anak na si Andi Eigenmann

MAYNILA -- Hanga ang batikang aktres na si Jaclyn Jose sa kanyang anak na si Andi Eigenmann dahil sa buhay na mayroon ito ngayon.

Sa kanyang post sa Instagram nitong Lunes, ibinahagi ni Jose ang paghanga niya sa tapang ni Eigenmann at ang husay nito sa pag-aalaga at pagpapalaki ng sarili nitong mga anak.

Humingi rin ng paumanhin si Jose kay Eigenmann sa kanyang mga pagkukulang bilang isang ina.

Si Eigenmann ay anak ni Jose sa yumaong aktor na si Mark Gil.

"Anak hinahangaan kita sa kung meron ka buhay ngayon. Napaktapang mo, sana ako din. Ang ganda ng pag papalaki mo sa mga bata. Sorry sa lahat pagkukulang ko," ani Jose.

"Anak mahal na mahal kita at support ko lahat ng ginagawa mo. Mag-ingat palagi," ani Jose.

Nito lamang Enero, isinilang ni Eigenmann ang pangalawang anak nila ng kanyang fiance na si Philmar Alipayo, isang champion surfer.

Ang panganay ni Eigenmann na si Ellie ay anak niya sa dating nobyo na si Jake Ejercito.

Sa nakaraang panayam, ibinahagi ni Jose ang saya para kay Eigenmann matapos nitong manganak.

“I am very happy for Andi, ang lakas ng loob niya. ...She’s a very strong woman, wow! Lumabas na ng ospital, nakauwi na, andun na ang baby. Sabi ko lang sa kanya, dahan-dahan muna tayo ng konti. After three years na uli, pahinga muna!" ani Jose.

Tinawanan din ni Jose ang obserbasyon ng karamihan na sa kanya namana ni Eigenmann ang tapang nito na harapin ang lahat ng hamon ng buhay.

“Siyempre sa akin nagmana. ... We have to be tough, lalo na sa panahong ito. I support her 100 percent. Bilib ako sa tapang n'ya on how to handle things, kung paano niya harapin at mahalin ang buhay ng masaya. Nasasaktan at nagagalit din siya pero very positive pa rin siya! Eto ang buhay niya -- she’s very happy!" dagdag ni Jose.

