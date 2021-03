PANOORIN: Morissette nagpaturo kay viral Teacher Dan na kantahin ang ‘Akin Ka Na Lang’

Watch more in iWantTFC



“Ready ka na ba ma-align esophagus mo, Ma’am Morissette?”

Ito ang unang hamon ng music maestra ng Cebu na si Danieca Goc-Ong o mas sikat sa tawag na “Teacher Dan” sa mang-aawit na si Morissette Amon sa kanilang pagtatagpo para sa isang music class.

Sa palabas na “I Feel U” ni Toni Gonzaga, nagkrus na ang landas ni Teacher Dan at ang tinaguriang Asia’s Phoenix na si Morissette kung saan nagpaturo ang sikat na singer na kantahin ang sarili nitong hit song na “Akin Ka Na Lang.”

“This is just very low. Kayang kaya mong abutin,” birong banat ni Goc-Ong na unang sumikat sa TikTok.

Kabilang sa itinuro ni Teacher Dan kay Amon ay ang tama umanong paghina ng boses na tila nakakalimutan ng singer. Binigyan niya pa ito ng 74 na grado sa panimulang mga linya.

Pinuna rin ni Goc-Ong ang paghinga ni Morissette lalo na sa mga matataas na parte ng kanta. Birong humingi naman ng pasensya at pag-unawa ang “estudyanteng” si Amon.

“Ganyan talaga 'yung mararamdaman kapag nagpapaturo sa akin. Need training pa po sa akin,” hirit pa ni Teacher Dan na nawalan ng trabaho dahil sa pandemya.

Banat pa nito kay Gonzaga at Amon, kailangan ng singer ang gabay niya upang maging isang international star.

“Para magkaroon ka ng chance na maging international,” ani Goc-Ong na tinawag ang bersyon ng awit na “volumatic.”

Matapos ang biruang one-on-one online session, inamin ni Teacher Dan na sobrang iniidolo niya ang power belter na mang-aawit at humirit pa na pangarap niya talaga itong turuan.

“Totoong-totoo na napakaidolo ko po kayo. Salamat kasi napansin ako, oh my God. 'Yun talaga ang dream ko, maturuan ka. Charot. Ang ganda-ganda po ng boses n'yo pero kailangan n'yo pa rin po ako,” natatawang sabi ng TikTok sensation.

Dating guro si Goc-ong pero nawalan ng trabaho dahil sa pandemya.

Tatlong taong naging guro sa isang pribadong paaralan kung saan na nagturo siya ng Araling Panlipunan, Filipino, Values at MAPEH.

