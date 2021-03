Liza Soberano ipinagtataka ang kawalan ng ayuda sa mahihirap

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Hindi napigilan ng aktres na si Liza Soberano na magtaka sa kawalan ng "stimulus" o ayuda para maitawid ng mga mahihirap ang pamumuhay sa gitna ng NCR plus bubble.

Ayon kay Soberano, nadudurog ang puso niya sa mga kababayang hindi kayang hindi lumabas para magtrabaho para hindi abutan ng gutom o mamatay dahil sa COVID-19.

"My heart bleeds for all the people who cannot afford not to go out and work. They literally have to choose between dying of starvation or dying of COVID. Is our country really this poor to no be able to provide stimulus?? Genuine question lang po," tanong ng aktres sa kaniyang Twitter account.

Tanong niya, talaga bang ganito kahirap ang bansa natin para hindi maabutan ng ayuda ang mga mamamayan?

Sa ilalim kasi ng NCR plus bubble, limitado ang operasyon o sarado ang mga establisimyento. Bukod sa curfew, mas pinahigpit din ang pagpigil sa paggalaw ng mga tao.

Pero sabi naman ng Palasyo, hindi talaga isinara ang ekonomiya kaya hindi na magbibigay ng cash aid ang pamahalaan.

Sa huli, sabi ni Soberano: "Hayy I honestly don’t even know if my tweets/ my voice is actually doing anything. We can only pray for compassion now. Good night everyone! God bless all of you. Stay home if you can."

Pinuri naman ng netizens ang paggamit ni Soberano sa kaniyang social media reach para sa kapakanan ng mga mahihirap.



—Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News