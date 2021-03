Gloc-9, may hiling sa mga nakabili ng kanyang 2006 indie CD

MAYNILA -- "Ingatan mo."

Ito ang hiling ng OPM rapper na si Gloc-9 sa mga taong nakabili ng kanyang 5-track CD na inilabas niya may 15 taon na ang lumipas.

Taong 2006 nang maglabas si Gloc-9 ng kanyang CD na may pamagat na "Limang Kanta Lang." Tampok dito ang mga awiting "Aristotle Pollisco," "Ano Sa Tingin Mo?," "Excuse Me Po," "Ako ay Ikaw Rin," at Limag Kanta Lang."

Pagbabalik-tanaw ni Gloc-9, tuwing may hip-hop event ay inilalako niya ang nasabing CD na 500 lang ang kopya.

"2006 noong panahon na akala ko ay hindi na ako makakapaglabas ng album ulit after ng 2 album ko sa Star noong 2003 at 2005. Kaya nag-record ako ng isang indie 5-track CD na tinawag kong #limangkantalang. Sa UP ako nagpa-print ng cover tapos ako na ang naggupit. 'Pag may hip-hop event naglalako ako ng mga CD P150 ang isa. May mga dedma, meron ding bumibili dahil gusto. Meron naman dahil naaawa sa 'kin. Bakit ako daw mismo ang naglalako, sabi ko wala naman masama panggatas din ng mga anak ko," ani Gloc-9 sa Instagram.

Hiling ni Gloc-9 na kung sino man ang mga nakabili at may hawak ng kanyang album na "Limang Kanta Lang" ay ingatan ito.

"Kaya kung isa ka sa may kopya ingatan mo dahil ibang klaseng hirap lungkot pawis dugo at tiyaga ang puhunan ko dito," ani Gloc-9.

Matatandaang 2003 nang ilabas ng Star Music ang album ni Gloc-9 na "G9." Sinundan ito ng "Ako Si..." noong 2005.

Noong 2016, sa ilalim ng Star Music ay inilabas ni Gloc-9 ang kanyang album na "Sukli."

Nito lamang Pebrero ay inilabas ni Gloc-9 ang kanyang album na "Poot at Pag-Ibig" sa kanyang YouTube page.

Anim na bagong kanta ang inilabas ni Gloc-9 sa loob ng anim na araw na nagsimula sa Araw ng mga Puso.