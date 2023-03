Leona (Janice de Belen) sa latest episode ng 'Dirty Linen' nitong Marso 22, 2023. ABS-CBN.

MAYNILA — Nabunyag na sa pamilyang Fiero ang sikreto ni Leona (Janice de Belen) sa episode ng "Dirty Linen" nitong Martes.

Matapos makalaya ni Aidan (Zanjoe Marudo), napagtagpi-tagpi ni Carlos (John Arcilla) na sangkot ang kanyang asawa sa naturang den.

Nagalit si Doña Cielo (Tessie Tomas) at inutusan agad ang mag-asawa na remedyuhan ang isyu.

"Sa lahat ng ayaw ko 'yung traydor and what you've done is a big betrayal to the family. I hope you realize it," ani Doña Cielo.

Duda pa rin si Carlos na kabit ni Leona ang isa sa mga kasamahan sa "lionness den" pero tinanggi pa rin ng kanyang asawa ang paratang.

Samantala, para naman kay Feliz (Angel Aquino), pagkakataon ito para makuha ang kanyang mana.

"I've always known Leona as feisty but my God, hindi ko alam na ganito katibay ang sikmura niya. Patayan levels ... Chance na natin 'to para pumusisyon," ani Feliz.

