MAYNILA -- Mula sa pagsabak sa celebrity edition ng reality show na "Pinoy Big Brother: Kumunity Season 10," nabuo ang pagkakaibigan nina Albie Casiño, Shanaia Gomez, Jordan Andrews at Karen Bordador.

Sa "Magandang Buhay" nitong Martes, ikinuwento ng apat kung paano nabuo ang kanilang samahan na nagsimula sa pagiging housemate nila.

"I think doon lang sa bahay ni Kuya, there's an effect. Like kapag kayo-kayo 'yung nandoon, you will just gravitate towards each other. And these people are real. Sila po talaga 'yung mapagkakatiwalaan," ani Bordador.

Anila, madalas ay nagsasama-sama sila sa bahay ni Casiño.

"Feeling ko kaya rin kami naging super close kasi kami 'yung laging magkasama talaga kapag nag-aaya eh. May ibang sumasama rin pero itong apat 'yung sure 'okay sige tara,'" kuwento naman ni Casiño.

Para naman kina Gomez at Andrews, naging malapit sila sa isa't isa dahil na rin sa mga naging pag-uusap nila noong sila ay nasa loob pa ng Bahay ni Kuya.

"Maraming times we can share as a group, pero the one-on-one conversations that we had for each other doon talaga kami nag-bond. At na-realize na we just came out of a pandemic, this is so important to us, the fact that we are in a house and we can talk to each other without social distancing. Big things that used to be issues before became small things ngayon na magkasama kam," ani Andrews.

"Iba talaga 'yung bond," dagdag na hirit naman ni Gomez.

Sa "Magandang Buhay," humarap ang apat sa isang "positive nomination" kung saan ibinahagi nila ang mabubuting katangian ng isa't isa bilang kaibigan.

Sina Anjie Salvacion at Alyssa Valdez ang itinanghal na Top 2 celebrity housemates ng "PBB: Kumunity."