Retrato nagdulot ng haka-haka na nag-Boracay sina Coco at Julia

MAYNILA — Hot topic sa social media ang mga retratong kuha umano noong weekend kung saan kita raw na magkasama sina Coco Martin at Julia Montes.

Ayon sa mga kumalat na retrato, spotted ang dalawa sa airport at papuntang Boracay.

Ang dalawang larawan ay nakuhanan umano sa NAIA terminal 2 at arrival counter sa isang airport sa may Boracay.

Sa verified Lyka account page ni Martin, kita ang isang larawan doon suot ang polo at sombrero hawig sa lalaking nakuhanan ng netizens.

Dahil dito, kumbinsido ang Coco-Julia fans na magkasama ang dalawa magbakasyon.

Matagal nang usap-usapan ang namamagitan sa dalawa kahit bihira silang makita na magkasama sa mga pampublikong lugar.

Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon o sagot ang kampo ng dalawang aktor sa sinasabing relasyon nila.

Samantala, "pinainit" rin ng mga bida ng upcoming seryeng "Init Sa Magdamag" ang social media dahil sa kanilang sexy trailer.

Mula nang i-release ang full trailer, pumalo na ito ngayon ng mahigit 9.5 million views sa Facebook.

Ito ang bagong proyektong pagtatamabalan nina Yam Concepcion, JM de Guzman at Gerald Anderson na mapapanood sa susunod na buwan.

Achievement ito sa mga bida at buong team, dahil hindi raw biro ang pinagdaanan nila para matapos ang serye sa gitna ng pandemya.

"Mahirap siya talaga, hindi lang para sa mga artista, kung di para sa lahat 'yung staff, 'yung crew, kasi naka-lock in kami ng ilang weeks," ani Anderson.

"I feel very accomplished that we were able to produce a show during a global pandemic, and on a personal level I feel like this production has navigated through challenges," sabi naman ni Concepcion.

Sa Tanay, Rizal nila kinuhanan ang buong serye nang ilang linggo.



—Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News