Para kina Sylvia Sanchez at Nonie Buencamino, napapanahon ang seryeng 'Huwag Kang Mangamba'

MAYNILA -- Napapanahon lalo na ngayong may pamdemya ang pinakabagong serye ng ABS-CBN na "Huwag Kang Mangamba" na magsisimulang ipalabas ngayong Lunes, Marso 22.

Sa programang "Sakto" ng TeleRadyo nitong Lunes, ibinahagi ng dalawa sa mga bituin ng serye na sina Nonie Buencamino at Sylvia Sanchez ang kahalagahan ng bagong proyekto na magbibigay ng inspirasyon.

"Lalo na sa panahon natin ngayon na punong-puno tayo lahat ng question, I am sure karamihan sa atin ang daming nagtatanong sa Diyos bakit na nangyayari ito. Ang daming bakit. I think, ito ang teleserye na makakatulong sa atin na sumagot ng mga katanungan na 'yon,"ani Sanchez.

"Kaya para sa akin eksakto, tamang timing, ang ganda ng timing ng teleserye na ito. Kailangang manood kayo kasi baka 'yung mga katanungan natin sa isa't' isa ay dito natin makukuha ang kasagutan," dagdag ni Sanchez.

Sa serye, gagampanan ni Sanchez ang karakter ni Barang na tila nawala na sa katinuan dahil sa lahat ng matitinding pagsubok na pinagdaanan sa buhay.

Para naman kay Buencamino ang halaga ng pagkapit sa kabutihan at paggawa ng tama ang ipapakita ng serye.

"Napakagandang ehemplo na makikita mo kung gaano sila kumakapit. Kahit na mahirap 'yung ginagawa nila, pero dahil may pananalig sila sa Panginoon ay ipinagpapatuloy pa rin nila. Hindi sila nagre-resort sa madali pero mali," ani Buencamino.

Ayon kay Buencamino, isa siya sa mga gaganap na kontrabida sa serye na isang aklalde.

Pagbibidahan ng mga miyembro ng Gold Squad na sina Francine Diaz, Andrea Brillantes, Kyle Echarri, at Seth Fedelin ang pinakabagong serye.

Mapapanood na ang “Huwag Kang Mangamba” simula ngayong Lunes ng gabi, Marso 22, pagkatapos ng "Ang Probinsyano" sa Kapamilya Channel, A2Z, TV5, TFC, Kapamilya Online Live, iWant TFC, WeTV, at iflix.



Related video:

