Kaori at Rhys, may mensahe para sa bagong tambalang Kobie at Andrea ng 'PBB'

MAYNILA -- Nagbigay ng payo ang tambalan nina Kaori Oinuma at Rhys Miguel para kina Kobie Brown at Andrea Abaya, ang pinakabagong love team mula sa "Pinoy Big Brother: Connect."

Sa "We Rise Together" nitong Lunes kung saan tampok ang Big 4 ng "PBB: Connect" na sina Kobie, Andrea, Jie-Ann Armero at big winner Liofer Pinatacan, nagbigay ng kanilang mensahe sina Kaori at Rhys sa bagong tambalang nabuo rin sa loob ng bahay ni Kuya.

"Huwag niyong madaliin. I-enjoy niyo muna 'yung moment na magkakakilanlan kayo. Kasi marami kayong matututunan sa isa't isa. ...Nagla-last forever ang mga bagay na hindi minamadali," ani Kaori.

Matatandaang sa "PBB: Otso" noong 2018 nabuo ang tambalang KaoRhys.

Sinang-ayunan naman ni Rhys ang sinabi ni Kaori. Ani Rhys: "Yan din ang sasabihin ko sa kanila. Pero kay Kobie, paglabas mo ng bahay everyone is gonna be telling magpraktis ka ng Tagalog. So para sa akin 'yun ang pinakaimportante na advise. Kasi 'yon ang pinakamalaking bagay na dapat (matutunan)."

Ayon kina Andrea at Kobie, tuloy ang pagiging magkaibigan nila kahit pa sila ay nasa outside world na.

"Ngayon po we are getting to know each other po lately. We are not really rushing.... Parang kinikilala pa namin ang isa't isa dito sa outside world," ani Andrea.

"I am getting to know Andrea even more. I think she's an amazing girl. I want to know her even more," ani Kobie na mula sa Manchester, UK.

Hirit ni Rhys, ganoon din ang pakiramdam nila noon ni Kaori nang makalabas sa Bahay ni Kuya.

Dagdag naman ni Kaori, hanggang ngayon ay patuloy pa rin sila ni Rhys na kinikilala ang isa't isa.

Pinatunayan naman ng mga tagahanga ang suporta nila sa dalawang tambalan nang mag-trending ang hashtags #KODREA WILL RISE TOGETHER at #KAORHYS CONNECTED ON WRT sa Twitter nitong Lunes.

Samantala, hindi naman matawaran ang saya ni 4th placer Jie Ann na ngayon ay mayroon ng sariling mga mga tagahanga.

Para naman sa big winner na si Liofer, hindi pa rin siya makapaniwala na siya ang nagwagi sa kompetisyon.

"Parang napakaimposible pero walang imposible. ... Sobrang nagpapasalamat lang po ako," ani Liofer na nabatid na isa siyang backup housemate.

"Ang masasabi ko lang talaga sa lahat ng mga nangangarap ay dasal lang. Huwag niyong putulin ang pangarap niyo sa buhay, pero kailangan ay galaw-galaw din," ani Liofer.

Narito ang "We Rise Together" tampok ang Big 4 ng "PBB: Connect."

