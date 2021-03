Chad at MC ng Beks Battalion, tinamaan ng COVID-19

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Nagpositibo sa coronavirus ang dalawa sa mga miyembro ng Beks Battalion na sina Chad Kinis at MC Calaquian.

Sa isang vlog na kinunan nitong Marso 19 at inilabas nitong Marso 20 sa YouTube page ni Chad, binigyang linaw ng komedyante na ang pagkakaroon ng COVID-19 ang dahilan kung bakit 'di sila magkakasama ng kanyang grupo sa iisang bahay.

Ito ay taliwas sa lumalabas na bali-balita na nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan.

"For now, hindi po kami magkakasama sa bahay ng Beks Battalion, magkakahiwalay po kami ngayon dahil na rin po sa isang reason. Kaya po kami magkakahiwalay ng bahay kasi kailangan po mag-quarantine ng bawat isa sa amin. Nagkaroon po ng COVID outbreak dito sa bahay," pag-amin ni Chad.

Ayon kay Chad, ang kasamahan nila na si Tonton, isa naman sa mga miyembro ng Beks Friends, ang unang nagkaroon ng COVID-19.



Pagkatapos ni Tonton, sinabi ni Chad na siya na ang sumunod na nagpositibo.



"Nilagnat ako, nagkaroon ako ng baradong ilong, pero hindi ako nawalan ng panlasa, pang-amoy. So sabi ko sana wala lang ito. But still I opted to have my swab test kasi mayroon din po akong taping. So kailangan ko magpa-swab test. Upon the swab test 'yon po nag-positive ako," ani Chad na inaming nanghiram at gumamit ng lip balm na pag-aari ni Tonton.

Pagkatapos magpositibo ni Chad ay sumailalim na rin sa RT-PCR ang iba pang miyembro ng Beks Battalion at mga kasamahan nila sa bahay.

Sa panahon na kinukunan ang vlog, sinabi ni Chad na nagnegatibo at gumaling na siya at si Tonton sa COVID-19.



"Ako rin po negative na rin po ako, cleared na rin po ako, may antibodies na rin po ako," ani Chad.

Sa sumunod na RT-PCR, nagnegatibo si Lassy Marquez at nagpositibo naman si MC.

"Nag-check po ulit si Kuya MC at Kuya Lassy. Negative po si kuya Lassy, pero nag-positive po si kuya MC," ani Chad na sinabing kasalukuyang naka-quarantine pa si MC.

Ayon kay Chad, naging usapan nila ng mga kaibigan na huwag malulungkot na isa sa mga paraan para manatiling malakas ang immune system. Patuloy din aniya sila sa pagdarasal at pagsunod sa health protocols.

"Kami po we follow the protocols, we follow the rules but sill nalusutan kami ng kalabang 'di nakikita. ... si Kuya MC okay naman po," ani Chad.