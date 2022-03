MAYNILA -- Ipinagmalaki ni Pepe Herrera, isa sa mga bituin ng ABS-CBN sitcom na "My Papa Pi," ang idolo na si Chel Diokno, isang human rights lawyer na tumatakbo bilang senador sa darating na halalan sa Mayo.

Sa Instagram nitong Linggo, isang video ang ibinahagi ni Herrera kung saan kita ang pasasalamat ni Diokno sa suporta ng aktor.

Ibinunyag din ni Diokno na isang jingle ang ginagawa ni Herrera at ng iba pa para sa kanya.

"Hi Pepe. Thank you so much for all you are doing for me. I heard inaayos niyo pa ang jingle natin. Naku, maraming-maraming salamat. See you soon," ani Diokno.

Sa caption ng kanyang post, ipinakita ni Herrera ang suporta kay Diokno.

"Share ko Lang ang pinakaidol ko sa lahat ng kumakandidato!!!" ani Herrera.

Maliban kay Herrera, ilang personalidad na rin ang nagpahiwatig ng kanilang suporta kay Diokno, kabilang dito sina Vice Ganda, Heart Evangelista at Pokwang.



Sa mga nakaraang campaign rallies, nakasama ni Diokno ang ilan pang mga bituin tulad nina Nikki Valdez, Cherry Pie Picache, Edu Manzano, Bituin Escalante, Agot Isidro, Erik Santos, Jolina Magdangal, Rica Peralejo, at iba pa.

Kung mahahalal sa Senado, nais ni Diokno na magkaroon ng libreng legal assistance sa bawat baryo tulad ng Free Legal Helpdesk na ginawa niya sa Facebook, para magbigay sa mga ordinaryong mamamayan na nangangailangan ng agarang tulong-legal.



Ayon din kay Diokno, nais niyang tumulong na mas mapabuti ang sistema ng hustisya sa barangay sa pamamagitan nang pagbibigay dagdag kakayahan sa Lupong Tagapamayapa sa pagharap sa mga isyung legal sa mga residente.

Naniniwala si Diokno na malaking tulong ang pag-ayos ng mga kaso sa barangay level para hindi na madagdagan pa ang mga kasong nakabinbin sa korte.

Nito lamang Linggo, nakasama rin ni Diokno ang ilan pang mga bituin na dumagsa sa campaign rally ng Leni Robredo-Kiko Pangilinan tandem sa Pasig.