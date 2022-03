Screenshot mula sa Kapamilya Online Live.

MAYNILA — Nangapa ang mga teen housemates na gamitin ang cassette player at pangalanan ang mga gamit mula sa '90s para makapasok ang kanilang bagong mga kasamahan sa Bahay ni Kuya.

Inabot ng 30 minuto ang teen housemates bago makuha ang mensahe nina Paolo Alcantara at Stephanie Jordan mula sa tape recorder.

Para makapasok na sina Alcantara at Jordan, kinakailangan nilang madala ang mga gamit mula sa '90s na hihingin ni Kuya.

Kulang ang dinala nina Kai Espenido at Maxine Trinidad na 10 teks kaya naman bumalik pa sila para kunin ang natitira sa garden area.

Nag-alangan man, tama naman ang nadalang pager nina Dustine Mayores at Ashton Salvador.

VHS tape naman ang nadala nina Eslam El Gohari at Luke Alford para sa diskette. Bumalik sila sa garden area pero kinuha nila ang cassette tape at naging tama na ang hula nila sa ikatlong pagkakataon.

Tama man ang nadalang plastic balloon, nahirapan naman si Don Hilario na turuan si Rob Blackburn palobohin ito.

Bago tapusin ni Kuya, pinahulaan muna kina Gabb Skribikin at Tiff Ronato ang VHS tape at tuluyan nang nakapasok sina Alcantara at Jordan.

Mapapanood ang “PBB” araw-araw sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel 11, iWantTFC, at TFC. Mayroon din itong 24/7 livestreaming sa Kumu.

