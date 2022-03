Jed Madela, sasabak sa concert tour sa Amerika

Watch more on iWantTFC

MAYNILA -- Sasabak na muli sa concert sa ibang bansa si Jed Madela.

Ito ang ibinahagi ni Madela sa "Sakto" ng TeleRadyo nitong Lunes.

Ayon kay Madela, maliban sa kanyang solo concert, magiging parte rin siya ng concert na "Timeless Seasons" sa Amerika ng mga batikang OPM singers na sina Nonoy Zuñiga at Lani Misalucha.

Sa panayam sa "Sakto," ibinahagi ni Jed ang saya na muling makapagtanghal ng live.

"Mga Kapamilya, finally magkikita na tayo face-to-face. Hindi na lang screen ang nakikita natin. So sa April 1 nasa San Mateo, California kami ni Ms. Lani Misalucha and Nonoy Zuñiga. April 2 nasa San Diego, April 9 sa Atlantic City. 'Yan po ang 'Timeless Seasons' na concert at guest po ako diyan," ani Madela.

"And also mayroon po akong solo concert April 3 nasa Alexis Park Resort sa Las Vegas, April 10 sa Hilton Chicago Northbrook at April 17 FilCom Center Hawaii, kita-kita po tayo," ani Madela.

Sa programa, ibinahagi rin ni Madela ang payo niya sa kapwa artist na natutunan niya sa panahon ng pandemya.

"Yung advice ko lang naman ay be open to change talaga. Kasi hindi natin maiiwasan 'yan. The playing field will always change. Constant 'yan, nag-iiba 'yan. Dati live band 'yun ang scene, 'yun ang uso dati. Para makakita ka ng band or artista, concerts, tapos naging mall show, tapos music channels. Constant umiiba 'yan. Kaya ang advice ko you have to be open to change," ani Madela.

"Kasi may ibang artist na sasabihin na 'ah hindi matanda na ako, hindi na ako para sa ganyan.' You know if you want your career to stay longer, adapt ka talaga sa change. Kaya 'yung nagsimula ang online concert, online show, streaming I had to learn also," dagdag ni Madela.

Ayon sa mang-aawit, maging ang mga kaibigan niya ay pinapaalalahanan niya na mag-aral sa mga pagbabagong nagaganap ngayon.

"Kasi hindi puwede nakaasa lang tayo palagi sa mga crew. Kasi for a while one man crew lang tayo sa mga bahay natin," ani Madela.

Matatandaang sa pagpasok ng pandemya ay naging abala rin si Madela sa paggawa ng art toys. Kamakailan lang ay ibinahagi ni Madela ang saya nang mapansin ng isa sa miyembro ng sikat na South Korean group na BTS ang kanyang ginawang laruan na hango sa nasabing sikat na grupo.

Marami rin ang humanga sa husay ni Madela sa pagguhit niya ng mga chibi na ipinagmalaki rin ng kanyang mga kasamahan sa "It's Showtime."