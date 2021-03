Sylvia Sanchez todo-puri sa Gold Squad

Kabilang sina Sylvia Sanchez at ang Gold Squad sa mga bida sa bagong Kapamilya serye na ‘Huwag Kang Mangamba.’ Instagram: @sylvasanchez_a/ @francinesdiaz

MAYNILA – Pinuri ng beteranang aktres na si Sylvia Sanchez ang “Gold Squad,” na kasama niya sa bagong Kapamilya serye na “Huwag Kang Mangamba,” dahil sa pagiging marespeto ng mga ito at husay sa pag-arte.

Ang Gold Squad—na binubuo nina Francine Diaz, Andrea Brillantes, Kyle Echarri, at Seth Fedelin—ang bida sa “Huwag Kang Mangamba” na sisimulang ipalabas sa Primetime Bida sa Lunes, Marso 22.

“Hindi ko ramdam ‘yong laki ng ulo na parang, ‘Kami ang bida dito.’ Hindi ko nararamdaman ‘yon. And ang gusto ko sa kanila, mabubuting bata. Marespeto sila,” ani Sanchez sa ulat na lumabas ngayong Linggo sa entertainment website na Push.

“Naniniwala ako na ‘pag nasa set ka, lalo na ‘pag bata ka, okay na maglaro ka sa set sa mga ka-age mo, but at least mayroon pa ring time na makihalubilo sa seniors mo kasi doon ka matututo. Maraming maa-advise sa’yo or maraming matuturo sa’yo ‘yong seniors mo,” ani Sanchez.

Pinuri rin ni Sanchez ang husay ng Gold Squad.

“Mark my words, ito ‘yong next generation ng mga artistang andiyan, nasa top,” aniya.

Ayon kay Sanchez, napalapit na rin siya sa mga miyembro ng Gold Squad.

Ikinuwento niya na pagkatapos ng taping nila para sa “Huwag Kang Mangamba,” may pagkakataong humihingi sa kaniya ng pagkain sina Brillantes at Diaz.

“Mayroon akong mga anak na inaalagaaan sa set. So, tuwang-tuwa ako. Naa-appreciate ko ‘yong mga batang gina-ganoon ako and naghahanda ako ng food sa kanila,” kuwento ni Sanchez.

Sa 4 na miyembro ng Gold Squad, pinakamalapit umano si Sanchez kay Brillantes, na nakatrabaho noon ng kaniyang anak na si Arjo Atayde.

Payo naman ni Sanchez sa kanila: “Huwag na huwag lumaki ang ulo kasi ‘yon talaga ang downfall ng isang artista, and sana hindi mangyari sa kanila ‘yon kasi ang gagaling nila eh.”

Gaya ng ibang Kapamilya programs, mapapanood ang inspirational series na “Huwag Kang Mangamba” sa Kapamilya Channel, A2Z, TV5, TFC, Kapamilya Online Live, iWant TFC, WeTV, at iflix.

Nabuo ang Gold Squad sa pagbida ng 4 na miyembro nito sa hit afternoon serye na “Kadenang Ginto.”

