CHIAYI, TAIWAN - Idaraos ang Battle of the Bands na may temang Pinoy Rock sa April 30, 2023, 2:00 pm sa ZhonZheng Park sa Chiayi City sa Taiwan. Inilunsad ito ng Kapisanan ng mga Pilipino sa Taiwan o KA.PI.TAN Chiayi habang official media partner ang iWantTFC. Libre ang entrance sa nasabing event.

Ang KA.PI.TAN ay isang samahan ng mga Pilipino sa lungsod ng Chiayi na itinaguyod taong 1993 sa pamumuno ng kanilang Parish priest o Chaplain Father Greg Sebastian.

“Layunin po na mapagbuklod ang mga mangagawang Pilipino dito sa Chiayi City at matulungan sa kanilang mga pangangailangan katulad ng problema sa trabaho, broker or amo kami po ay kagawaran din ng MECO Kaohsiung sa pag tataguyod ng mga pangangailangan ng ating mga kababayan...

Ang Kapisanan ng mga Pilipino sa Taiwan or KA.PI.TAN ay ilang dekada na pong tumutulong sa mga kapwa Pilipino na OFW kung sakali mang may ‘di inaasahang pangyayari sa kanilang pinagtatrabahuhan at hindi po nakapasok ng ilang araw. Sa bagay na ito po kami ay nagbibigay ng kaunting tulong pang pinansyal,” pahayag ni Ana Liza Garcia, 15 taon na sa Taiwan at isang guro at siya ring kasalukuyang presidente ng Kapitan Chiayi.

At ngayong taong 2023 ang unang pagkakataon na ilulunsad ng kanilang samahan ang battle of the bands sa kanilang lungsod. Mayroon ding sariling banda ang kanilang samahan kung saan lead singer si Garcia.

Ang KA.PI.TAN band sa Chiayi, Taiwan kasama si Ana Liza Garcia

“Matapos ang halos isang dekada, ngayon lang po muling magkakaroon ng major project ang KAPITAN Chiayi at ngayon lang din po magkakaroon ng ganitong event sa Chiayi sa kauna-unahang pagkakataon.

Kami po dapat ay magkakaroon ng Band Concert dahil may sarili pong banda ang KAPITAN Chiayi ang KAPITAN CHIAYI BAND nung 2020 pero naudlot po ng tatlong beses gawa po ng pandemya,” dagdag ni Garcia.

Ang Battle of the Bands ay isang uri ng fundraising ng KA.PI.TAN na may layong mapagbuklod ang mga kababayang OFW sa Taiwan sa Araw ng mga Manggagawa kasabay ng pagbibigay kasiyahan sa lahat ng OFW na dadalo o makikilahok sa event.

Ang banda na may maximum na hanggang 6 na miyembro ay maaaring magperform ng mga sumusunod na kanta: Pinoy Rock, OPM, Pop Music, Reggae, Groove at Heavy Metal. Iwasan lamang ang malalaswang pananalita sa anumang aawitin para hindi madisqualify sa kompetisyon. Hanggang tatlong (3) awit ang pwedeng kantahin ng banda sa loob ng 15 minuto.

Ang mga sumusunod ang naghihintay na papremyo sa mga magwawaging banda:

Champion - 25,000 NTD at trophy

1st place - 10,000 NTD at trophy

2nd place - 5,000 NTD at trophy

Ang mga sumusunod naman ang criteria for judging:

Planning/Preparedness – 20 points

Originality – 30 points

Interface with Audience – 10 points

Quality of Performance – 20 points

Presentation – 20 points

Sa kasalukuyan, walong (8) banda na ang nakapagparehistro sa programa at tatanggap pa ang KA.PI.TAN ng hanggang pitong (7) banda. Kailangan lamang magparehistro ng mga interesadong lumahok hanggang March 30, 2023. Maaaring makipag-ugnayan sa KA.PI.TAN at magpadala ng mensahe sa kanila sa Kapitan Band Facebook page o mag-email sa garcia668ana@gmail.com.

Ang KA.PI.TAN band

Para sa KA.PI.TAN, mahalaga ang mga ganitong programa para maipakita na mga Overseas Filipino Workers o OFWs ang kanilang talento sa musika.

“Dahil naipapakita po nila ang kanilang talento at nabibigyan ng pagkakataon na makilala ng mga kababayan natin ang kanilang kakayahan sa musika.

Ito po ay napakahalaga dahil ito po ay nagbibigay kasiyahan sa pang araw araw na pakikibaka sa hirap ng buhay sa pangingibang bansa at ang malayo sa pamilya,” sabi ni Garcia.