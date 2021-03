‘It’s Crazy’: Klarisse muling pinatayo ang jury ng ‘Your Face’ bilang Minnie Riperton

Watch more in iWantTFC

“It’s crazy.”

Ito ang makailang ulit na sinabi ng jury na si Ogie Alcasid matapos ang mahusay na pagkakagaya ng singer na si Klarisse de Guzman kay Minnie Riperton sa “Your Face Sounds Familiar” nitong Sabado.

Standing ovation ang ibinigay kay De Guzman sa kaniyang pag-awit ng kantang “Loving You” ni Riperton.

Sa kaniyang komento, inihalintulad ni Alcasid sa party si Klarisse dahil aniya sa napakaraming sorpresa nito sa kompetisyon.

“Klarisse para kang party, ang dami mong surprise. Yang kantang yan reminds me so much of bata bata na kami. It brings me to a place na kinikilig ako. Maraming nakakanta niyan e pero bihira yung nakakagawa na parang siya si Minnie Riperton. And you did that today,” pahayag ng singer-songwriter na si Alcasid.

Tinawag namang perfection ni Mega Star Sharon Cuneta ang performance ni De Guzman dahil sa maayos na pagkakagaya kay Riperton.

“Wala na naman akong ibang magamit na word kundi perfection at saka thank you so much, you're so talented,” sabi ni Cuneta.

Tinanong din ni Gary Valenciano kung may mga awitin bang hindi nito kayang kantahin. Bagamat sumagot ng oo si De Guzman, tingin ni Valenciano ay dahil lamang sa hindi ito nabibigyan ng pagkakataon gawin.

“Marami akong naririnig na kumakanta ng kantang ito pero ang ginagawa nila parang performance. Yung sayo galing sa puso talaga. You were once again fabulous,” saad ni Valenciano.

Hindi ito ang unang pagkakataon na napatayo ni Klarisse ang mga jury dahil nanalo na rin ito sa kompetisyon nang gayahin ang singer na si Jaya.

