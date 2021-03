Angeline Quinto, ipinaliwanag kung bakit mahalaga sa kaniya ang kantang ‘Huwag Kang Mangamba’

Galing mula sa Instagram ni Angeline Quinto

Sa dami nang naawit na theme song ng mga teleserye, isa ang may pinakakurot sa puso ni Angeline Quinto ang kantang “Huwag Kang Mangamba” para sa inaabangang inspirational series sa ABS-CBN.

Sa media conference ng palabas na “Huwag Kang Mangamba,” inamin ni Quinto na binansagang “Queen of Teleserye Theme Songs” na ang nasabing kanta ang huli niyang naiparinig sa kaniyang ina na si Mama Bob bago ito pumanaw.

Ayon kay Quinto na kasama rin sa cast ng serye, nasa intensive care unit (ICU) noon si Mama Bob na sasailalim sa brain surgery nang maiparinig ang awitin. Noong Nobyembre ng nakaraang taon, tuluyang namaalam ang ina ni Quinto.

“Actually itong song na ‘Huwag Kang Mangamba’ sobrang special para sa akin. Bakit? Kasi ito talaga yung pinakahuling kanta na naiparinig ko kay Mama Bob nung nasa ICU pa siya,” pagbabahagi ng singer.

Kuwento nito, kagagaling lamang niya sa kapilya ng ospital kung nasaan ang kaniyang ina nang makatanggap ng mensahe na bibigyan ito ng bagong theme song para sa Dreamscape.

“Tapos sa dinami dami ng mga tanong, mga iniiyak ko sa itaas, parang ang bilis bilis ng sagot dahil nga sa message ni sir Deo (Edrinal, Dreamscape head) na ‘Huwag Kang Mangamba’ yung kakantahin ko tapos nag-send sa akin ng link sa YouTube para aralin yung kanta,” ani Quinto.

Kaya ayon sa kaniya, ang kaniyang Mama Bob ang lagi niyang naaalala sa tuwing naririnig ang kantang “Huwag Kang Mangamba.”

“Ganun siya ka-espesyal. Every time na maririnig ko yan talagang naaalala ko si mama tapos napapanahon pa para sa lahat ng tao na nawawalan ng pag-asa ngayon,” tugon ng mang-aawit.

Sa kaniyang pag-arte, nais din ni Quinto na magbigay inspirasyon sa mga manonood na patuloy lamang maniwala sa Diyos sa kabila ng mga hamon sa buhay.

“Siguro may mga tao na baka iniisip nila na baka hindi na nila kaya. Pero as long as manatili sa atin yung buong paniniwala at pagtitiwala na meron tayong kakampi sa itaas, lahat ito kung pagsasama-samahin nating lahat ay magiging maayos at malalagpasan talaga natin,” dagdag pa nito.

Mapapanood na ang “Huwag Kang Mangamba” sa March 22, Lunes, sa Kapamilya Channel, A2Z, TV5, TFC, Kapamilya Online Live, iWant TFC, WeTV, at iflix.

