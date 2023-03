Randy Lamsen at Jerico Recato | TFC News UAE

ABU DHABI - “Grabe kayo Abu Dhabi! Salamat sa inyong mainit na pagtanggap!,” ito ang bulalas ng G! Kapamilya stars matapos ang kanilang matagumpay na concert sa Abu Dhabi National Theatre na dinumog ng libo-libong mga Pinoy.

Nakakabinging tilian at walang humpay na hiyawan at palakpakan ang sumalubong kina Kathryn Bernardo, Daniel Padilla, Zanjoe Marudo, Joshua Garcia at Eric Nicolas mula sa opening song hanggang sa finale ng concert.

Abangan ang buong report sa TFC News at TV Patrol.