Mula sa Facebook page ni Sunshine Cruz

Kalmado ngunit malaman ang naging hirit ng aktres na si Sunshine Cruz sa pumuna sa kaniyang kasuotan sa isang TikTok video.

Sa kaniyang Facebook account, pinuna ng isang netizen ang “pang teenager” umanong damitan ng 44-anyos na aktres nang sumayaw ito sa Tiktok video nang nakasuot ng crop top at shorts.

“Aywan, katanda na ang attire parang teenager,” saad ng Facebook user.

Hindi ito pinalampas ni Cruz at ipinaalala na walang mahigpit na panuntunan sa pagdadamit batay sa edad.

“Kailangan po ba ang attire ko like yours para masabing tama ang suot? I don’t think may chart ang attire according to age. Basta happy at confident, go lang po! Walang bawal at masama,” sagot nito.

Sa isa pang post, binigyang-diin din ng beteranang aktres na maaaring isuot ng kababaihan ang mga damit na makakapagpasaya sa kanila o pakiramdam nila ay maganda sila.

“Ladies! Wear clothes that make you happy and feel pretty. That’s all that matters,” pahayag ni Cruz. “WOMEN SHOULD EMPOWER EACH OTHER INSTEAD OF BEING SO HATEFUL, ENVIOUS OF ONE ANOTHER.”

Hindi ito ang unang beses na sumagot si Cruz sa mga netizen dahil minsan na rin ito bumwelta sa mga nagpapakalat ng balitang buntis ang kaniyang anak.

Dumipensa rin ito noon sa mga malalaswang hirit ng ilang mga tao tungkol sa kaniyang pamilya at partner na si Macky Mathay.