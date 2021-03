Sylvia Sanchez, ibinahagi ang 'magandang' kapalit nang pagkakaroon noon ng COVID-19

MAYNILA -- Muling binalikan ng aktres na si Sylvia Sanchez ang naging karanasan na sumubok sa tatag ng kanyang pananalig sa Diyos.

Noong nakaraang taon, nagpositibo sa coronavirus si Sanchez at kanyang mister na si Art Atayde.

Sa media conference para sa pinakabagong serye ng ABS-CBN na "Huwag Kang Mangamba" kung saan isa si Sanchez sa mga bituin, sinabi ng aktres na mas naging matatag ang kanilang pamilya dahil dito.

"Honestly, sa totoo lang, wala akong kuwestiyon kay Lord bakit nangyari sa akin 'yon. Wala akong pain, wala akong sakit, kung bakit nangyari sa amin 'yon. Kasi ang kapalit nun ay mas naging close ang buong pamilya. May magandang kapalit 'yon. Nagkaroon ako ng takot, yes. Para kay Chubby and kay Gela, kay Arjo, kay Ria na mahawa, lalo na 'yung bunso. Kasi at that time walang puwedeng sumama (na hindi) COVID-positive sa loob ng hospital. Natakot ako roon para sa bunso talaga," ani Sanchez.

Giit ng aktres, maraming biyaya ang dumating sa kanyang buhay mula nang gumaling sila sa COVID-19.

"Sumatutal walang negative kahit ano na nangyari sa buhay ko last year kasi ang kapalit nun blessings. Ang dami-daming nangyaring magaganda sa buhay ko after nun. So papaano ko kukuwestiyunan 'yung isang beses na nagka-COVID kami, na thank God nalagpasan namin, kumpara doon sa binigay naman Niya after? Sabi ko nga, lahat tayo, karamihan sa atin may kuwestiyon, bakit Lord, bakit ganun?' Pero darating 'yung time na 'yung mga katanungan natin masasagot din 'yan later on. 'Di natin alam kung kailanman, basta darating ang kasagutan sa tanong natin na 'yon,” dagdag ni Sanchez.

Ayon kay Sanchez, isang malaking biyaya niyang maituturing ang dami rin ng mga taong nagdasal para sa kanyang panggaling.

“Noong time na nagka-COVID ako, ang dami-dami nagdadasal. Tapos nagugulat ako na hindi ko mga kilala 'yung iba, nag-te-text, may nagpapa-text. 'Di ba blessing 'yon? Ni minsan hindi ako nagsalita na 'bakit, Lord?' ...Never naman ako iniwan ng Diyos. Ako ang nang-iwan sa Diyos. Tini-take for granted ko Siya. Maraming beses. Pero Siya tuloy-tuloy niya akong niyayakap. Never naman nang-iwan ang Diyos sa atin. Nandiyan lang Siya, naghihintay lang Siya kung kailan natin Siya tawagin siya at kailan natin siya i-embrace totally sa buhay,” ani Sanchez.

Sa Lunes, Marso 22, magsisimula na ang pagpapalabas sa inaabangang serye na "Huwag Kang Mangamba" na pinagbibidahan nina Andrea Brillantes, Francine Diaz, Seth Fedelin at Kyle Echarri.

Ang "Huwag Kang Mangamba" ang pinakabagong inspirational series ng ABS-CBN na hango sa kanta ng worship musical group na Bukas Palad Music Ministry, na likha naman ni Fr. Manoling Francisco.

Tampok din sa serye sina Eula Valdes, Mylene Dizon, Diether Ocampo, Enchong Dee, Matet de Leon, Dominic Ochoa, at RK Bagatsing.

Mapapanood ang "Huwag Kang Mangamba" ngayong Marso 20 sa WeTV iflix, 46 oras bago ito umere sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z at TV5.



