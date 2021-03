Maricel Soriano: 'Di ko kayang mandaya ng sampal'

MAYNILA -- Para sa ibang mga artista, karangalan ang makatrabaho at makatikim ng sampal mula sa nag-iisang Maricel Soriano.

Pero ayon kay Soriano, hindi madali para sa kanya ang manampal lalo't ayaw niya ang may nasasaktan.

"Nahihirapan ako roon. Mahirap kasi mandaya ng sampal. hindi ko kaya mandaya, hindi ako nakakapandaya talaga. Siyempre lahat ng galit mo, ng tension mo, 'yung pressure na kinalalagyan mo, lahat ng blocking dapat shoot ka roon. Lahat ng linya mo by the time na nandito ka sa parteng ito, dapat nandito ka na sa kabila, kailangan magawa ko lahat 'yon. Eh hindi naman madali 'yon. Kaya pati ang sukdulan na galit na makikita sa mukha mo, kailangan pantay doon sa sampal na ibibigay mo. Kaya mahirap," ani Soriano sa eksklusibong panayam ng Hotspot nitong Huwebes, Marso 18.

"Ayaw ko pa naman nananakit, ayaw ko ng may sakitan talaga. Dahil sa totoong buhay, hindi naman tayo ganoon di ba?" dagdag ni Soriano na hindi pa rin makapaniwala sa mga sinasabi ng ilang artista na karangalan ang makatikim ng sampal niya.

"Nakakatawa 'yon di ba? Totoo ba talaga yon?" ani Soriano.

Kamakailan lang ay muling pinag-usapan ang isa pinakamainit na tagpo sa serye ng ABS-CBN na "Ang sa Iyo ay Akin" kung saan nagsagutan ng sampalan ang mga bida na sina Soriano, Jodi Sta. Maria, Iza Calzado at Rita Avila.

"Kumbaga sa dance number, may choreography 'yung eksena. Kailangan namin na mabuo 'yon ng maganda na hindi halata na kinoreograph. It's so hard for the four of us pero dahil mayroon na kaming bonding, kaming apat, kaya okay kami, wala kaming problema. ... Masyado lang po siguro naming iniibig ang aming trabaho kaya siguro po nagmukhang madali para sa kanila na makita, pero ang totoo ay mahirap talaga ang eksena," kuwento ni Soriano tungkol sa mainit na tagpo.

Ayon kay Soriano, ang magandang istorya ang dahilan kung bakit niya tinanggap ang "Ang sa Iyo ay Akin" na ngayon ay nasa huling gabi na.

Pag-amin ni Soriano na ginagampanan ang karakter ni Lucing, mami-miss niya ang mga kasamahan sa serye.

"Alam mo bilang ako ang nanay ng lahat, sobra kong mami-miss lahat ang mga bata. Kasi alam mo doon sa show namin wala roon 'yung pa-star, i-star. Wala kaming ganoon. Puro bata lahat, parang anak kong sila lahat," ani Soriano na ibinahagi rin ang natutunan niya sa paggawa ng serye.

"Lahat ng bagay pwedeng pag-usapan kung willing lang ang both parties para 'di lumalaki. Kasi alam niyo mahirap 'yung may bitbit na mabigat sa buhay. 'Di ka mapupunta sa iyong paparoonan sabi nga," ani Soriano na nagpasalamat sa lahat ng mga manonood ng "Ang sa Iyo ay Akin."

Agosto 2020 nang mag-premiere ang serye, na sinusundan ang alitan sa pagitan ng dating magkaibigang sina Marissa Pineda (Sta. Maria) at Ellice Ceñidoza (Calzado).

Magtatapos ang “Ang Sa Iyo Ay Akin” ngayong Biyernes, Marso 19, pagkatapos ng “FPJ’s Ang Probinsyano” sa Kapamilya Online Live, Kapamilya Channel, A2Z Channel 11 at TV5.

