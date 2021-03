Janine Gutierrez at Rayver Cruz, nanatiling maayos ang relasyon

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Maayos ang relasyon ng aktres na si Janine Gutierrez at nobyo nitong si Rayver Cruz kahit magkaiba na sila ng network.

Sa programang "Sakto" ng TeleRadyo nitong Biyernes, aminado si Gutierrez na bagama't hindi madalas ang kanilang pagkikita ay nananatiling mabuti ang relasyon nila ng aktor.

"Medyo kakaiba ang sitwasyon dahil puro lock-in di ba at saka siyempre quarantine kaya hindi masyadong nagkikita, pero mabuti naman po," ani Gutierrez.

"So ano muna video call-video call, text-text," dagdag ng pinakabagong bituin ng ABS-CBN.

Ayon kay Gutierrez, sa panahon ngayon ay kailangan ang adjustment at pagtitiis pagdating sa komunikasyon.

"Araw-araw may update sa text ganyan. Pero hindi rin po kaya na araw-araw ay may tawag. Kasi nagte-taping din siya, tapos ako rin. So adjust-adjust lang muna, tiis-tiis," ani Gutierrez.

Sa ngayon ay bida si Gutierrez sa pelikulang "Dito at Doon" kasama si JC Santos.

Pero dahil sa muling pagtaas ng kaso ng COVID-19, hindi na matutuloy ang pagpapalabas sa sinehan ang pelikula. Mapapanood ito simula sa Marso 31 sa pamamagitan ng streaming sa iWantTFC at KTX.ph.

"Unfortunately tumaas po ulit ang cases ngayon. So we decided, TBA Studios, na for now we'll go straight sa streaming para sa safety ng lahat. Siyempre gusto rin namin na mapanood ng lahat ng Kapamilya 'yung pelikula. Fortunately ngayon mayroon na tayong ganitong paraan. So we will be streaming straight po sa iWantTFC, KTX. Mayroon tayong digital premiere diyan on March 28. Also on Ticket2Me and Cinema '76@Home. So mayroon tayong early bird promo, kapag bumili kayo ng ticket now ay mayroon kayong malaking discount. So be sure to check it out now," ani Gutierrez.

Aabangan din ang aktres sa bagong teleserye ng ABS-CBN.

"Happy po talaga ako to be a Kapamilya. Happy ako sa mga sumusuporta sa 'ASAP,' sa lalabas namin na pelikula ni JC na 'Dito at Doon.' At excited ako kasi ay malapit na rin akong mag-start ng teleserye," ani Gutierrez.

