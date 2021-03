‘He is a good guy’: Gerald Anderson may natutunan sa kaniyang karakter sa ‘Init sa Magdamag’

Screenshot mula sa trailer ng Init sa Magdamag

MAYNILA -- Magbabalik teleserye ang aktor na si Gerald Anderson kasama sina Yam Concepcion at JM de Guzman sa inaabangang teleserye na “Init sa Magdamag” na labis na pinag-uusapan ngayon sa social media dahil sa maiinit na mga eksena.

Ngunit bago pa man ilabas ang official trailer ng papalapit na serye, ibinahagi na ni Anderson sa host na si Boy Abunda kung anong klaseng karakter ang gagampanan niya sa bagong proyekto.

Kuwento ng 32 anyos na aktor, mabuting tao at malapit sa kaniyang tunay na personalidad ang kanyang karakter na si Christopher Salcedo o Tupe, ang kababata ni Rita (Concepcion) na magiging isang community doctor.

“Isa akong community doctor na ang passion niya ay tumulong sa iba because meron siyang past na galing din sa isang political family and medyo may mga nangyari sa pamilya niya that changed 'yung goals and tide niya sa buhay,” pahapyaw ng aktor sa kaniyang karakter.

Ayon kay Anderson, marami siyang natutunan kay Tupe.

“He is a good guy. Ang dami ko ring natutunan sa kaniya. Ganun din siya e, ‘yun ang common saming dalawa -- silent but 'yung mga taong mahal niya gagawin niyang lahat para sa kanila,” ani Anderson sa panayam kay Abunda kung saan kinumpirma nito ang kaniyang relasyon sa aktres na si Julia Barretto.

“Ang ganda rin ng timing ni Tupe sa buhay ko rin. Pero yeah, it’s fun playing him kasi very malapit sa personality ko... He knows kung ano gusto niya. He keeps it close to his heart,” dagdag pa ng aktor na huling bumida sa seryeng “A Soldier’s Heart.”

Humanga rin ito sa mga ginawa ni Tupe dahil sa kaniyang pagmamahal kay Rita at sa kaniyang pamilya.

“Great love niya si Rita, character ni Yam. May mga nagawa siya sa buhay niya for love na parang wow, grabe 'yung sacrifice. Wow umabot siya sa ganun para sa pagmamahal niya,” pagbabahagi pa nito.

Pahayag pa ni Anderson, umaasa siyang makukuha ang klase ng puso na mayroon ang gagampanang karakter sa “Init sa Magdamag.”

“Iba-iba ‘yung paraan magmahal. Sobrang compassionate din kasi niya sa mga tao na mas nangangailangan ng tulong. Good heart. Sana makuha ko 'yung puso ni Tupe,” saad ng aktor.

“People will sit in their living rooms at papanorin nila ito, I want them to watch something na quality.”

Nitong Huwebes, inilabas na ang trailer ng serye na tumabo ng milyon-milyong views sa social media.

Mapapanood simula sa Abril 19 ang “Init sa Magdamag” sa “Primetime Bida” ng ABS-CBN sa TV5, A2Z Channel 11, Kapamilya Channel, Jeepney TV, Kapamilya Online Live, at iWant TFC.

Advance episodes naman ang mapapanood ng mga VIP users ng WeTV at iflix.

