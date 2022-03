Rufa Mae Quinto, balik-Pilipinas matapos ang 2 taon

MAYNILA -- Matapos ang dalawang taon, nakabalik na sa Pilipinas ang aktres na si Rufa Mae Quinto.

Matatandaang nanatili sa Amerika si Quinto nang maabutan doon ng lockdown dahil sa pandemya.

Sa serye ng kanyang post sa Instagram, ibinahagi ng sexy comedienne ang mga retrato na kuha mula sa pagbabalik niya sa bansa.

Sa isa niyang post, ibinahagi ni Quinto na Pebrero 2020 nang ipagdiwang nila sa Amerika ang ikatlong kaarawan ni Athena, anak nila ng kanyang mister na si Trevor Magallanes, nang maabutan na sila ng lockdown.



"Welcome back to front to side … Welcome back to me In the Philippines. Sun in front of me, beach by my side," ani Quinto isa niyang post sa Instagram.

Ikinasal noong 2016 si Quinto at Magallanes ilang buwan matapos magkita sa Amerika.