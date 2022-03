Watch more on iWantTFC

Patuloy pa rin ang mga hamon na ibinibigay ni Big Brother sa kaniyang mga teen housemate habang ito ay nasa kabundukan.

Tila nahirapan si Ashton Salvador sa pinakabagong pagsubok sa “Pinoy Big Brother” kung saan kinailangan nilang makalikom ng mga bulate para sa fishing task na ibinigay ni Kuya.

May isang oras lamang ang Camp Matiyaga upang makalikom ng tig-3 bulate ang mga miyembro nito.

Bagamat, natagalan ang ilan maghanap ay nagawa naman nilang maipon ang mga earthworm na pinapahanap ni Big Brother.

Ngunit pagdating kay Salvador, pansamantalang natagalan ang grupo dahil sa pandidiri ng baguhang aktor sa mga bulate.

“Okay stepping out of my comfort zone,” saad pa nito bago naihagis ang unang bulate na kaniyang nakita.

Sa kabila ng takot, sinikap pa rin ni Salvador na matapos ang nasabing task.

Sa kanilang weekly task, kinakailangan ng mga housemates na makakuha ng 10 stars mula sa mga hamon na ibibigay sa kanila bago tuluyang makapasok sa Bahay ni Kuya.

Sina Salvador, Don Hilario, Kai Espenido, Luke Alford, Stef Draper, at Tiff Ronato ang miyembro ng Camp Matiyaga.

Sina Maxine Trinidad, Gabb Skribikin, Dustine Mayores, Eslam El Gohari, at Rob Blackburn ang magkakasama sa Camp Masagana.

Mapapanood ang "PBB" araw-araw sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel 11, iWantTFC, at TFC.