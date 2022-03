MANILA -- Pumalag sa pekeng balita ang bandang Parokya Ni Edgar na nagsasabing sasali sila sa campaign rally ng UniTeam sa Zamboanga sa Abril 10.

Sa opisyal na pahina ng grupo sa Facebook nitong Biyernes ng umaga, isang screen shot ang inilabas ng banda tungkol sa hindi totoong balita.

Sa nasabing post, isinulat ng grupo ang mga salitang: "This is not true."

Nasa Dubai ngayon ang grupo at nakatakdang magtatanghal sa Expo 2020 Dubai. Ito ang bagay na kinumpirma ng bokalista ng grupo na si Chito Miranda sa Instagram.

Ang bandang Parokya ni Edgar ang nagpasikat ng mga awiting tulad ng "Harana," "Picha Pie," "Mang Jose," at "Buloy."