'Iba 'yung may sarili ka': Ina ni Vice Ganda, nais na magkaroon ng apo

MAYNILA -- Inamin ng ina ni Vice Ganda na si Rosario Viceral na gusto niya magkaroon ng apo mula sa sikat na komedyante at "It's Showtime" host.



"Kasi iniisip ko, sayang itong mga ipinundar mo, anak, na walang magmamana," ani Mommy Rosario sa ikalawang bahagi ng vlog ni Vice Ganda tampok ang kanilang masaya at mapusong usapan.

"Kanino mapupunta ito? Kami nama'y patanda na. Maliban doon sa dalawang pamangkin mo. Pero iba talaga, anak, 'yung may sarili ka. Kaya nga nung si Joel Cruz, nung nabalitaan ko, sabi ko, 'Ay naku sana si Tutoy ganito rin. Ang ku-cute ng mga anak," dagdag ni Mrs. Viceral.

Nang tanugin ni Vice ang kanyang ina kung sinong artista ang nais nito na magkaroon siya ng anak, sagot ni mommy Rosario: "Yung simpleng simple lang siya, 'yung gusto mo rin noong araw. Si Kaye Abad."

"Kaye Abad, alam mo na. Baka naman pwede natin pagbigyan 'yung nanay ko. Charot lang," birong hirit ni Vice.



Nito lamang Pebrero, ibinahagi ni Abad na buntis siya sa pangalawang anak nila ng kanyang mister na si Paul Jake Castillo.

Si Vice ay kasalukuyang may relasyon sa kanyang co-host sa "It's Showtime" na si Ion Perez.

Samantala, sa nasabi ring vlog, ibinahagi rin ng ina ni Vice ang kanyang pagsisisi na wala siya sa tabi ng anak habang ito ay lumalaki.

"Dahil ikaw ang pinakamaliit, hindi ko nakita ang paglaki mo. Ikaw sa lahat ang hindi ko nakitang lumaki. 'Yun ang regret ko anak, to tell you the truth," ani ni Mrs. Viceral.

Matagal na nagtrabaho sa Amerika ang ina ni Vice para mapaaral ang mga anak.

Inamin ni Vice na habang lumalaki siya ay masama ang kanyang loob sa ina dahil sa wala ito sa kanyang tabi. Pero giit niya, dahil batid niya ang ginawa ng ina ay para sa kanilang pamilya ay naunawaan at napatawad niya ito.

"The moment I understood everything, nawala lahat ng sama ng loob ko. Naiintindihan ko bakit mo ginawa. Naiintindihan ko bakit ako nagdaan sa ganun. Naintindihan ko kung ano ang nangyari sa akin. Tapos nung naintindihan ko, napatawad kita, tapos napatawad ko ang sarili ko na nagalit ako sa iyo na sumama ang loob ko sa iyo," ani Vice.

Related videos:

Watch more in iWantTFC

Watch more in iWantTFC

Watch more in iWantTFC