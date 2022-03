MAYNILA -- Pasado ang pag-arte ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach para kina Piolo Pascual at Pepe Herrera, mga kasama niyang bida sa pinakabagong sitcom ng ABS-CBN na "My Papa Pi."

"Kasi may ano rin siya, in touch din siya sa abnoy (abnormal) side. Loko-loko rin," ani Herrera sa Inside News ng Star Magic.

Dagdag naman ni Pascual, "Pia, Piang ano, Piang baliw."

Sa programa, kambal ang mga karakter nina Pascual at Herrera. Si Popoy (Herrera) ay may gusto kay Tere (Wurtzbach) na may pagtingin naman kay Pipoy (Pascual).

Ayon kay Wurtzbach, masaya ang kanyang karanasan na makatrabaho sina Pascual at Herrera.

"Hindi ko in-expect na mangyayari ito. Blessing talaga. Sobrang grateful na ako ang napili para makasama sila sa project," aniya.

Parte rin ng tinaguriang "sweetcom" sina Joross Gamboa, Alora Sasam, Hyubs Azarcon, Madam Inutz, Katya Santos, Daniela Stranner at Anthony Jennings sa direksiyon ni Cathy Garcia-Molina.

Simula ngayong Marso 19, mapanood ang "My Papa Pi" tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, iWantTFC, at TFC.