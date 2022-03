Mula sa Instagram ni Gigi de Lana

Hindi nakapagpigil ang singer at aktres na si Gigi de Lana na bumanat laban sa mga netizen na hindi maganda ang mga komento sa pagkawala ng kaniyang cellphone sa Dubai.

Sa kaniyang Facebook account, ikinuwento ni De Lan na nawala ang kaniyang cellphone sa Middle East nang magpunta siya at ang The Gigi Vibes band para sa Expo 2020 nitong Marso 12.

“Nawala phone ko. and di binalik. i tried to locate my iphone through find my iphone. and wala dinala na talaga. and nagpahelp na din ako dito sa dubai,” ani De Lana sa caption.

Paniniguro niya, naka-mark na lost phone na ang cellphone kaya hindi na ito mabubuksan ng kung sino man ang nakakuha nito.

Humirit din siya sa mga basher na sinabing bumili na lamang siya ng bago o hihintayin na lamang nila ang “link”, na tila tumutukoy sa maaaring sensitibong laman ng cellphone ng singer.

“Ito mga comments sa post. ‘bili ka bago’ sabi nila ‘wala ka pambili bago?’ sabi ng iba. ‘hintayin ko link’. (anes?!) ‘nanghihingi ka ba’. ‘post na parang nang aano,’” alala ng aktres.

Paliwanag niya, kaya siya nag-post ay upang pagaanin ang kaniyang loob lalo pa’t mahirap mawalan ng cellphone.

Binigyang-diin din nito na mas uunahin niya pa ang mga medical bill ng inang may sakit bago bumili ng mamahaling cellphone.

“Una po sa lahat bago ako bumili ng brand new phone. mas uunahin ko medical bills ng mom ko and iba pang pambayad ng bills. Parang kayo din. ganun din kayo diba? unless talagang wala na kayo mapag gastusan sa pera niyo,” saad nito.

Nasa Middle East si De Lana at ang kanyang banda para sa “Domination” tour nila. Pagkatapos ng Dubai show, magtatanghal din sila sa Abu Dhabi sa Marso 18 at sa Bahrain sa Marso 25.