MANILA — May payo ang aktres na si Francine Diaz sa mga nakakaranas ng body shaming na natutunan niya sa kanyang bagong iWantTFC series na “Bola Bola.”

Sa kanyang pagsusuot ng prosthetics at fat suit para sa kanyang karakter na si Thea, isang plus-size na babae, napagtanto ni Diaz na hindi magandang gawing biro ang timbang ng isang tao.

“Habang ako si Thea, kahit fat suit lang po ’yun ah, kahit prosthetics lang ‘pag may nagsasabi na ‘ay, ang taba mo’ kahit pabiro lang siya ang sakit pala," sinabi ni Diaz sa panayam kay MJ Felipe nitong Huwebes.

"Ngayon, na-realize ko na kahit pala joke lang, kahit hindi mo mini-mean na saktan ‘yung feelings niya, masasaktan pa rin siya," dagdag pa niya.

Kwento ni Diaz, naranasan niya na rin makarinig ng mga komento hinggil sa kanyang pisngi noong nagsisimula pa lang siya bilang artista at ginawa niya itong motivation para mag-work out.

"Kahit gaano ako nahirapan sa pag-work out dati, ‘yun ‘yung iniisip ko. Tapos every time na naririnig ko ‘yun sa utak ko, mas nagwo-work out ako and I think naging good naman ‘yung resulta niya kasi I can say na nagiging better version ng sarili ko ever since ginawa kong motivation ‘yung mga ganoong comments nila about me," ani Diaz.

"I don’t have to fight them but I have to fight for myself," dagdag pa niya.

Payo ni Diaz, dapat maging maingat ang mga tao sa mga sinasabi nila sapagkat hindi nila alam ang ugat ng lahat ng pangyayari sa kanilang buhay.

"Kailangan careful ka rin sa mga words na bibitawan mo and kahit na sabihin mo agad na ‘magpapayat ka na kasi,’ hindi pala ganoon kadali, kasi na-experience ko ‘yun kay Thea," ani Diaz.

"Be careful sa words and mas maging kind," dagdag pa niya.

Dagdag pa ng aktres, huwag makinig sa sinasabi ng iba at matutunang mahalin ang sarili anuman ang hugis o hulma.

"Huwag makikinig sa sinasabi sa ’yo ng tao kasi pampagulo lang ‘yang mga ‘yan eh. Kung okay ka naman sa sarili mo, tanggap mo ‘yung katawan mo and mahal mo ‘yung self mo, hindi mo kailangang mag-seek ng opinion ng ibang tao kasi mako-confuse ka diyan eh, mga pa-epal sila sa mind natin," ani Diaz.

"Kung sa tingin mo walang mali sa ’yo, at wala naman talaga pero sinasabi ng ibang tao na ‘ay dapat mapayat ka, ay dapat ganito ka’ huwag kang makinig sa kanila kasi ginugulo nila ‘yung isip mo. At ‘yun ‘yung mahirap sa lahat kapag nagulo na ‘yung isip mo kasi diyan ka na rin magkakaroon ng doubt sa self mo, diyan nawawala ‘yung self-love," dagdag pa niya.

"Just focus on yourself and huwag mong pakinggan ‘yung mga hindi magagandang sinasabi sa ’yo."

Mapapanood na ang bagong series ni Diaz na "Bola Bola" sa iWantTFC simula Marso 26.

KAUGNAY NA ULAT:

