Ngayong 18 na, handa na ba sa mas mature roles si Andrea Brillantes?

Galing mula sa Instagram ni Andrea Brillantes

Pinag-usapan sa social media ang sunod-sunod na litrato ng aktres na si Andrea Brillantes sa kaniyang pagdiriwang ng ika-18 kaarawan kung saan makikita ito na mas fierce at tila sexy sa kaniyang mga pose.

Ngunit nang tanungin kung indikasyon ba ito na tatanggap na siya ng mga mature role sa susunod niyang palabas, mabilis na tumanggi si Brillantes.

Hindi rin umano niya nakikitang sexy ang mga nailabas niyang larawan lalo pa’t may istorya kung bakit ito nag-red lipstick.

“Hindi pa po ako siguro ready for more mature roles. 'Yung nakita niyo na photo shoot, since wala akong debut, wala akong celebration, nag-isip lang ako,” ani Brillantes na isa sa mga bibida sa seryeng “Huwag Kang Mangamba.”

“Para sa akin hindi naman siya sexy pero may story naman kung bakit ako nag-red lipstick. Kasi si mama, lagi akong nagtatanong dati, ‘Kailan ako puwede mag-red lipstick, Ma?’ tapos ang binigay niya sa aking age ay 18 so ito ang age na puwede na ako mag-red lipstick,” kuwento pa ng aktres.

Bagamat hindi pa handa sa mature at sexy roles, inamin naman nito na gusto na niyang i-level up ang mga karakter na puwede niyang gampanan.

“Mas matapang na siguro ako, mas woman na, ganun. Pero sa totoo lang hindi ko pa kayang matulog mag-isa e,” natatawang saad ni Brillantes.

Ibinahagi rin ng 18-anyos na aktres at miyembro rin ng Gold Squad na wala siya talagang balak na magkaroon ng debut kaya naman naisip na lamang niyang daanin sa photo shoot ang pagdiriwang ng kaniyang kaarawan.

“Viewer talaga ako ng ABS-CBN, pinanuod ko lahat ng debut, 'yung debut ni Ate Kath (Bernardo), ni Ate Julia (Barretto), lahat sila talagang pinapalabas sa TV ang mga debut nila and since wala tayong ganun and wala talaga akong balak magka-debut, nag-isip lang ako ng pasabog para maalala ng mga tao na mag-e-e18 na ako,” tugon ni Brillantes na unang nakilala sa palabas na “Annaliza.”

“Sabi ko bawi na lang ako sa photo shoots. Pero 'yung iba kong photo shoot like for Metro and Mega, actually hindi ko 'yun plinano kaya sobra kong nagpapasalamat sa management kasi sobra kong naramdaman 'yung support nila sa pag-de-debut ko,” dagdag pa nito.

RELATED VIDEOS:

Watch more in iWantTFC

Watch more in iWantTFC