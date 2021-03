Maricel Soriano may payo sa bagong loveteam na sina Grae Fernandez, Kira Balinger

Watch more in iWantTFC

Sa nalalapit na pagtatapos ng seryeng “Ang Sa Iyo Ay Akin,” umaasa si Maricel Soriano na patuloy na magiging magkaibigan ang onscreen love team na sina Grae Fernandez at Kira Balinger.

Sa panayam sa Kapamilya Chat, inamin ni Soriano na isa siya sa mga kinikilig sa tambalan ng dalawa sa serye.

“Naku ako ang kinikilig kapag kinakausap ko silang dalawa. E papano bagay sila,” pagbubunyag ni Soriano na gumaganap bilang si Aling Lucing sa serye.

Bagamat suportado ang dalawa, pinapaalalahanan naman umano niya sina Fernandez at Balinger na maging magkaibigan muna sa ngayon.

“Sabi ko nga, mag-usap kayong dalawa ha. Maging friends kayo muna. Maging friends muna then lovers,” ani 56-anyos na aktres.

Dagdag pa ni Soriano, dapat i-enjoy muna ng mga batang artista ang kanilang samahan bago isiping maging magkarelasyon.

“Huwag kayong mag-ano sa lola n'yo ha kasi ako, kunsintidora ako sa mga ganyang affair, affair of the hearts. Mag-enjoy muna kayo at saka n'yo itry (i-level up) baka mag-click kayo. You'll never know,” ani Soriano.

Agosto 2020 nang mag-premiere ang serye, na sinusundan ang alitan sa pagitan ng dating magkaibigang sina Marissa Pineda (Jodi Sta. Maria) at Ellice Ceñidoza (Calzado).

Magtatapos ang “Ang Sa Iyo Ay Akin” Biyernes, Marso 19, pagkatapos ng “FPJ’s Ang Probinsyano” sa Kapamilya Online Live, Kapamilya Channel, A2Z Channel 11 at TV5.

Related videos:

Watch more in iWantTFC

Watch more in iWantTFC