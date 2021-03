Bea Alonzo, inaming gusto nang magkaanak

Galing sa Instagram ni Bea Alonzo

Hindi itinanggi ng aktres na si Bea Alonzo ang interes niyang magkaroon na nang sariling anak at mag-settle down sa susunod na tatlong taon.

Sa vlog ng komedyanteng si Ethel Booba, inamin Alonzo na nakakaramdam na ito minsan nang inggit sa ilang mga kasamahang artista na unti-unti nang bumubuo ng pamilya.

“Gusto ko na magka-baby,” maikling tugon ni Alonzo sa panayam kay Ethel. “Kaya sinasabi ko na sa universe, baka sakaling pagbigyan ako.”

Dito rin sinabi ng 33-anyos na aktres na kung siya ang masusunod nais na sana niyang lumagay sa tahimik kasama ang magiging asawa.

“Gusto ko in 3 years. Kung ako ang tatanungin, if it were up to me, gusto ko 3 years. Pero syempre di nga natin alam ang ano ng buhay,” kuwento ni Alonzo.

Umaasa rin si Alonzo, na pinasok na rin ang mundo ng vlogging, na hindi artista ang kaniyang magiging asawa ngunit alam din nitong hindi maaaring turuan ang puso kung sino ang iibigin.

“Preferably sana hindi celebrity. [Pero] syempre di mo rin naman mapipili kung saan titibok ang puso mo,” saad ng aktres.

Sa naturang video, tinanong din ni Alonzo si Ethel kung papayag itong maging surrogate mother ng magiging anak niya. Ikinabigla ito ng komedyante na hindi pa gaano umanong pamilyar sa terminolohiya.

“Ikaw ‘yung magdadala ng baby ko. Pero eggs ko. If given a chance? Tatanggap ka ng surrogacy?” tanong ni Alonzo.

Pabiro naman ang naging hirit ni Ethel nang tanunging ang presyo kung saka-sakaling pumayag ito sa surrogacy.

Nali-link nitong nakaraan si Alonzo sa aktor na si Dominic Roque matapos ang ilang mga litrato na magsasabing magkasama ang dalawa sa iisang lugar.

Nitong Pebrero lamang, hinala ng mga fans na magkasama sina Alonzo at Roque sa Amanpulo sa Palawan kahit hindi nag-post ang dalawa ng larawan na magkasama sila.

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC