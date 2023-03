G! Kapamilya stars handa nang pasayahin ang Pinoy fans sa UAE

DUBAI - Matapos ang matagumpay na G! Kapamilya concert sa Barcelona at Milan, excited na ngayon ang mga Pinoy sa Gitnang Silangan para sa G! Kapamilya sa Abu Dhabi, United Arab Emirates.

Dumating kaninang umaga sa Dubai ang Kapamilya stars na sina Kathryn Bernardo, Daniel Padilla, Zanjoe Marudo, Joshua Garcia kasama ang host na si Eric Nicolas para sa event ngayong Sabado, March 18.

Matiyagang nag-abang ang UAE-based fans club ng tambalang KathNiel na Ka-Dreamers at KB Buddies sa Terminal 3 ng Dubai International airport para sa G! Kapamilya sa Abu Dhabi.

Galing ang grupo sa kanilang matagumpay na concert sa Barcelona at Milan. Ito na ang last leg ng kanilang G! Kapamilya concert.

Excited ang grupo sa kanilang concert na gaganapin sa Abu Dhabi National Theater.

“Masaya kami dahil nandito na kami sa Dubai. Salamat dahil kahit madaling araw, nandito pa rin kayo para abangan kami,” sabi ni Zanjoe Marudo.

“Excited kasi last na siyempre pasasalamat kasi maganda yung takbo ng first 2 shows at dito siympre dito sa huli, we are excited to see them on Saturday,” pahayag ni Kathryn Bernardo.

“We are very excited!” sabi ni Daniel Padilla.

Solid ang suporta ng fans na matiyagang naghintay sa airport kahit madaling araw ang kanilang arrival.

"Hi! Kathryn and DJ. We are very happy to see you again here in the UAE and very excited kami para sa performances ninyo,” sabi ni Jellaine Eugenio, Admin ng Kadreamers.

“Sobrang na miss kayo kasi last na kita namin sa inyo last 2019. Welcome back to Dubai and goodluck sa show ninyo sa Abu Dhabi,” sabi ni Violet Aspe, Admin ng KB Buddies.Mahaba man ang biyahe ng Kapamilya stars, ramdam ang kanilang excitement at handa na nilang pasayahin ang kanilang fans.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa UAE, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

