MAYNILA -- Binisita ng dating "Pinoy Big Brother" housemate na si Fumiya Sankai ang itinuturing niyang tatay sa Pilipinas.

Sa social media, naging sunod-sunod ang pagbabahagi ni Sankai ng mga retrato na kuha sa huling pagbisita niya sa Maynila.

Sa isa sa kanyang mga mga post, ibinahagi ni Sankai ang retrato kasama ang aniya'y tumayong tatay niya na kanyang nakilala sa unang punta niya sa bansa anim na taon na ang nakaraan.

Kuwento ni Fumiya, hindi pa siya noon marunong magsalita ng Tagalog at wala pang kaibigang Pilipino.

"Pero kahit wala po akong alam sa Pilipinas, may isang mabait na tao na pinatulog sa kanilang bahay," ani Sankai.

"Siya po ay tinuturing kong tatay sa Pinas. Ta's naka-uwi po ulit ako sa Pinas after 3 years, nagkita po ulit kami. Siya ay natuwa po. Ako kasi hindi po nagbabago na parang dati na mabait din po. Thank you po talaga nung pinatulog mo na wala akong alam dito. And I look forward to meet you again," dagdag na kuwento ni Sankai.

Matatandaang Mayo 2017 nang unang inilabas ni Sankai ang vlog tungkol sa unang pagtungo niya sa Pilipinas kung saan sa airport pa lang ay sinundo na siya ng itinuturing niyang tatay na tiyuhin naman ng isa sa kanyang mga kaibigan.

Taong 2018, nang makilala si Sankai dahil sa pagsali niya bilang isa sa mga housemate ni Kuya sa "Pinoy Big Brother: Otso" kung saan kinagiliwan ang pagiging "soul brothers" nila ni Yamyam Gucong na siyang nagwagi sa nasabing season.

Kaugnay na video:

Watch more News on iWantTFC