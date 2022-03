'PBB': Camp Matiyaga wagi ng 1 star sa unang challenge

Ngayong Wednesday ISDAbest! 🎣 May mabingwit kaya ang mga Teen Housemates sa hamon ni Kuya for today’s fishing?



MAYNILA — Wagi ng 1 star ang teen housemates mula sa Camp Matiyaga sa kanilang unang hamon sa "Pinoy Big Brother: Kumunity Season 10."

Ang 11 teen housemates ay nahati sa 2 camps — ang Camp Masagana kung saan nakahanda ang lahat ng kanilang gamit, at Camp Matiyaga na kailangang paghirapan ang kanilang mga kailangan.

Sa kanilang weekly task, kinakailangan ng mga housemates na makakuha ng 10 stars mula sa mga hamon na ibibigay sa kanila bago tuluyang makapasok sa Bahay ni Kuya.

Sina Ashton Salvador, Don Hilario, Kai Espenido, Luke Alford, Stef Draper, at Tiff Ronato ang miyembro ng Camp Matiyaga.

Sa kanilang unang hamon kinakailangan nilang makapagbingwit ng 10 isda sa loob ng 1 oras para makakuha ng 2 stars.

Isang star lamang ang kanilang makukuha kung makakahuli sila ng hanggang 5 isda.

Sa pagtatapos ng hamon, kinulang sila ng 1 isda at nakakuha lamang ng isang star.

Sa ngayon, mayroon nang 2 stars ang teen housemates matapos makakuha ng 1 star ng Camp Masagana kahapon.

Samantala, pinakilala naman sina dating "The Voice Teens" contestant Stephanie Jordan mula sa Cebu, at Paolo Alcantara mula sa Nueva Ecija bilang bagong official teen housemates.

Mapapanood ang “PBB” araw-araw sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel 11, iWantTFC, at TFC. Mayroon din itong 24/7 livestreaming sa Kumu.

