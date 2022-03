MAYNILA -- Isang mensahe ang ibinahagi ni Angel Locsin para sa kaarawan ng kanyang mister na si Neil Arce.

Sa nakakatuwang caption ng kanyang post sa Instagram nitong Martes, ikinumpara man ng aktres ang kabiyak sa mga personalidad na sina Erwan Heussaff, Dingdong Dantes, at Dominic Roque pagdating sa pagkuha ng mga retrato ay pinapurihan naman niya si Arce pagdating sa effort nito.

"Hindi man siya kasing galing nila @erwan @dongdantes at @dominicroque mag-picture, hindi naman siya nahuhuli pagdating sa effort. Kaya talo man ako sa ganda ng feed nila @annecurtissmith @marianrivera at @beaalonzo, panalo naman ako sa pagmamahal at kasiyahan na binigay niya sa 'kin," ani Locsin.

"Maligayang kaarawan my love @neil_arce. Mag-aral ka lang mag-picture, sobrang perfect mo na talaga" ani Locsin.

Sa comment section ng post ni Locsin, isang mensahe naman ang iniwan ni Arce para sa kanyang misis: "I love you!!!"

Ikinasal sina Locsin at Arce noong Agosto 2021.