Vivoree, CJ, Lie ibinahagi ang mga natutunan sa “Your Face Sounds Familiar”

Hindi biro ang magpalit-anyo at gayahin ang iba’t ibang sikat na mang-aawit kada linggo ngunit nakatulong umano ito para madiskubre nina CJ Navato, Lie Reposposa, at Vivoree Esclito ang kanilang mga natatagong talento sa pagsali sa “Your Face Sounds Familiar.”

Sa panayam sa host na si Toni Gonzaga sa “I Feel U,” inamin ni Esclito na maraming experience ang ipinaparanas sa kanila ng palabas na hindi pa niya naranasan sa mga show na nasalihan niya noon.

“Sobrang iba po talagang experience na hindi po naibibigay ng normal na mga shows mo lang. Nadi-discover mo rin sa sarili 'yung mga akala mo 'di mo kayang gawin pero kaya mo palang gawin. Sobrang grateful ako kaya gusto ko laging ibigay 'yung best ko,” ani Esclito.

Nabigyan naman umano ng pagkakataon si Navato na patunayan ang kaniyang kakayahan sa maraming tao at mailabas ang iba’t ibang klase ng boses na mayroon siya.

“The show has given me a chance to prove to myself and to the rest of the world [na] I feel like I have this voice na 'di ko pa nailalabas. I feel like malalabas ko rito. And I'm so happy,” ayon kay Navato, na nagwagi nitong nakaraang linggo sa kaniyang mahusay na paggaya kay Justin Bieber.

Natutunan naman ng dating housemate sa "Pinoy Big Brother" na si Reposposa na alisin ang takot at pagdududa sa sarili.

“Parang naging lesson po sa 'kin sa ‘Your Face Sounds Familiar,’ huwag kang humindi. Kung ano man 'yung challenge na ibigay sa 'yo, go with the flow lang. Meron ka pa talagang...akala mo 'di mo magagawa pero magagawa mo talaga,” saad ni Reposposa.

“May mga bagay po na akala natin hindi talaga natin kaya. Pero 'pag triny po natin kaya naman po pala natin. Tapos minsan, magiging favorite pa po natin.”

Dagdag pa ng pinakabata sa palabas, hindi na rin kompetisyon ang kaniyang tingin sa nangyayari dahil para na umano silang pamilya dahil palaging nagtutulungan.

“Lahat po kami dun, nagtutulungan lang kami. Hindi naman kompetisyon nasa isip namin kung 'di isang pamilya na rin po,” ani Reposposa.

Pinatotohanan din ito ni Esclito na sinabing para sa kagaya niyang mahiyain, malaking tulong na kuwela at makukulit ang kaniyang mga kasama dahil nagagawa nitong makihalubilo sa kanila.

“Sobrang babait po nilang lahat talaga. Kunyari may kailangan ka, talagang they're there to help you out. At makukulit po, sobra, which is something I am very grateful for. Just like CJ, introvert din po talaga ako, pero sila sinasali nila ko sa conversations nila,” pagbabahagi ng aktres na minsan ding pumasok sa Bahay ni Kuya.

Mapapanood ang “Your Face Sounds Familiar” tuwing Sabado at Linggo sa free at digital TV (A2Z Channel 11), cable (Kapamilya Channel), free live streaming (Kapamilya Online Live), at on-demand streaming (iWant TFC).

