Nico Bolzico reunited na muli sa anak na si Thylane at asawang si Solenn Heussaff

Matapos ang ilang linggong pananatili sa Argentina, muling nakapiling ng online star at entrepreneur na si Nico Bolzico ang kaniyang anak na si Thylane at asawa na si Solenn Huessaff.

Sa video na inilabas ni Bolzico sa kaniyang Instagram account, makikita ang pananabik nito na makita ang kaniyang anak na agad lumapit sa kaniya nang makita siya.

Dagdag pa ni Bolzico, umabot sa halos isang oras na nakayapos siya kay Thylane habang nakaupo at kinukuhanan ng video ni Heussaff.

"Reunited w my girls! My heart is full again! We stayed, sit there for like an hour! Please ignore the color of my hair, will go back to normal! Promise," saad nito sa caption.

Lumipad patungong Argentina si Bolzico upang bisitahin ang kaniyang mga magulang.

"They are the main reason I came to Argentina. I think that becoming a father makes you a better son! Now it is time to go back home to see @Solenn and #TiliBolz, the return of the sheriff, a sheriff that reports to #Wifezilla but that commands #Pochola and #ElGato, most of the times, while #Patato still running rogue and #Pechuga follows him,” pahayag nito sa Instagram bago bumalik ng Pilipinas.

Hindi kaagad nakauwi sa kaniyang pamilya si Bolzico dahil kinailangan muna nitong dumaan sa 7-day quarantine pagtuntong sa Pilipinas.

Nauna ang binati ni Bolzico ang kaniyang mag-ina noong International Women’s Day kung saan sinabi nitong ang dalawa ang dahilan kung bakit siya bumabangon araw-araw.

"Happy International Women's Day to these 2 pillars of my life and to all the women out there! It is because of you we wake up everyday trying to be a better man!"

