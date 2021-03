Ion Perez, isinakripisyo ang pagpunta sa gym para sa kaligtasan ni Vice Ganda

Watch more in iWantTFC

Tumigil muna sa pagpunta sa gym si Ion Perez upang masiguradong hindi makakakuha ng sakit lalo pa’t kasama niya sa bahay ang partner na si “It’s Showtime” host Vice Ganda.

Ito ay kasunod din ng muling pagpapasara sa mga gym sa Quezon City dahil sa nakakaalarmang pagtaas ng bilang kaso ng COVID-19 sa bansa lalo na sa Metro Manila.

Ayon kay Vice Ganda, ginawa umano ito ng nobyo upang mapangalagaan ang kaniyang kaligtasan.

“Sarap sa bahay di ba?” tanong ni Vice kay Ion sa panimula ng noontime show nitong Martes.

Sumang-ayon naman ito at sinabing sa buhay muna mananatili sa ngayon.

“Iyon ang isa-sacrifice niya. Sabi niya, isa-sacrifice ko muna ang gym for you. For my safety,” dagdag pa ng komedyante.

Paalala rin ng ilang “It’s Showtime” host na maaaring pagkaabalahan muna ang mga halaman o kaya mga alagang hayop katulad ng mga aso habang nasa mga bahay.

Binigyang diin muli ng mga ito ang pagsunod sa safety protocols at sinabing walang exempted sa pagsunod sa mga ipinatutupad na health measures.

“Let’s practice safety [measures] and follow protocols po. Puro chika nang chika e. Ayan tuloy,” banat pa ni Vice Ganda. “Hindi siya [virus] namimili ng posisyon sa buhay.”

Bukod sa gym, ipinatutupad din ngayon sa Quezon City ang liquor ban habang suspendido rin ang operasyon ng mga spa, internet cafe at mga swimming pool.

RELATED VIDEOS:

Watch more in iWantTFC