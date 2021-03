How joining 'Pinoy Big Brother' changed winner Liofer Pinatacan

Liofer Pinatacan

MANILA - Liofer Pinatacan from Zamboanga del Sur could not wait to inspire more people now that he has a bigger platform following his proclamation as the big winner of “Pinoy Big Brother: Connect.”

During the Big 4’s first media conference on Sunday, Pinatacan said that was really one of his primary goals when he joined "PBB."

“Bago ako pumasok dito, 'yun ang gusto kong iparating sa mga kabataan, sa lahat, na mag-inspire ng storya ng buhay ko,” he said.

“Naniniwala ako na kahit mahirap ka, kung determinado ka talaga na makuha 'yung mga pangarap sa buhay, makukuha mo talaga. Wala sa mahirap at mayaman iyan. Nasa pagiging determinado talaga, pagiging gigil na makamit ang pangarap sa buhay,” he added.

Of course, he also joined the reality show to help his family.

“Hindi ko pa alam kung paano [babaguhin ng pagkapanalo ko 'yung buhay ng pamilya ko] pero itong opportunity na ito bilang isang big winner, sobrang laking tulong na ito para mas maiahon ko po ang pamilya ko. Mag-iisip pa po muna ng mas magandang paraan para mas matulungan ko ang pamilya ko,” he said.

Having said that, Pinatacan expressed his willingness to join showbiz given the opportunity.

“Kung may opportunity man, siyempre po gustong-gusto ko kasi pangarap ko din. Iga-grab ko na po kung meron man,” he said.

Other than becoming an actor, Pinatacan he also plans to put up a food business.

“Dati pa [naisip ko na] na kung maging successful man ako sa buhay, gusto kong magpatayo talaga ng bed and breakfast. Ito 'yung pangarap ko kasi mahilig ako magluto at may konting alam din sa bartending. Gusto kong pasukin 'yung ganung business.”

Meanwhile, Pinatacan expressed how grateful he is of his entire "PBB" experience, saying it changed him to become a better person.

“Mahirap siya pero sobrang dami naming natutunan sa loob ng bahay. Lahat ng mga hamon ni Kuya, napagtagumpayan man namin or bigo, maraming makukuhang aral. Maliban doon, sobrang saya kasi unexpected na pamilya ang matatagpuan sa loob. Lahat kami nag-connect,” he said.

“Yung Liofer dati, sobrang mahiyain. Dahil sa mga hamon ni Kuya, dahil sa experience ko sa loob ng bahay, natuto ako kung paano talaga maki-connect sa iba. Ngayong palabas na ako sa outside world, 'yun siguro 'yung nagbago sa akin. Mas naging magaling na ako sa makisama sa iba,” he added.

Pinatacan garnered 20.90% of combined Kumu and text votes followed by Andrea Abaya, the “Cheerdance Sweetheart ng Parañaque,” with 16.60%.

Clinching the third and fourth Big Placer titles were Kobie Brown, “Ang Charming Striker ng Parañaque” who earned 3.36%, and Jie-Ann Armero, “Ang Kwelang Fan Girl ng Sarangani,” who got 2.66% of votes.

Pinatacan took home P1 million and a house and lot. Abaya, Brown and Armero also brought home P500,000, P300,000, and P200,000, respectively.

