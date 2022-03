MAYNILA -- Ipinagmalaki ni Jolina Magdangal ang regalong natanggap mula sa kanyang idolo na si Regine Velasquez.

Sa Instagram nitong Martes ng umaga, ibinahagi ni Magdangal ang retrato ng isang pares ng sapatos na natanggap niya mula kay Velasquez.

Kuwento ni Magdangal sa caption ng kanyang post, hindi niya inakalang magkakaroon siya ng sapatos na magkakasya sa kanya mula kay Velasquez.

"Share ko lang… May isang taong very generous. 'Pag nakita n'ya na bagay sa taong ito kung anumang gamit meron s'ya, binibigay n'ya. At isa na nga ang mga super gaganda at branded shoes n'ya. May mga kaibigan ako na nabigyan na nya ng shoes kasi magka-size sila. Pare pareho silang size 6. Kaya sabi ko.. naku malabo na ako kasi 4 1/2 ako (hahaha! Manika lang)," paunang pagbabahagi ni Magdangal.

"PERO!!!!! Totoo nga ang kasabihang 'Never lose hope.' Nung isang araw, pasuot na s'ya ng napakaganda n'yang sapatos, biglang sabi n'ya sa 'kin, 'Sukat mo nga Jolens.' Bigla akong kinabahan, kaya dinahan-dahan ko ang pagsuot ng sapatos na parang nung sinusuot 'yung glass shoes ni Cinderella, at ang naiisip ko… 'ito na yata ang moment ko'

'KUMASYA! Fit na fit! At narinig ko nga ang matamis na, 'sige sa 'yo na.' Muntik ako mapakanta ng 'This is the Moment' ni Erik Santos.

"To my fairy godmother (at fairy godmother ng karamihan) Ate @reginevalcasid, maraming salamat! 'Di ako makapaniwala na may nagkasya sa 'kin na shoes mo kaya nilagay ko s'ya sa side table ko. Hahahahaha! I love you Ate!!! Isusuot ko ba o ipapa-glass box frame ko?" dagdag ni Magdangall.

Si Velasquez ngayon ang guest co-host sa "Magandang Buhay" kung saan hosts sina Magdangal at Melai Cantiveros.

Nito lamang nakaraang linggo, muling iginiit ni Magdangal ang paghanga niya kay Velasquez.

"Ako, hinahangaan ko talaga maliban sa aking pamilya, si Ate Reg. Kasi nanay, kaibigan. Very vocal ako roon Ate Reg na ina-idolize kita, inspiration kita dahil 'yun nga bilang nanay, bilang asawa at bilang matagal na rito sa industriya," ani Magdangal.

