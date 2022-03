KaladKaren, inaming naudlot ang kasal dahil sa pandemya

MAYNILA -- Inamin ni KaladKaren na kung hindi dahil sa pandemya ay kasal na sila ng kanyang British fiancé na si Luke Wrightson.

Ito ang ibinahagi ni KaladKaren o Jervi Li sa totoong buhay sa naging pagbisita niya at ni Wrightson sa "Magandang Buhay" nitong Martes.

Ayon kay KaladKaren, noong nakaraang taon pa sana sila naikasal ni Wrightson na dadaluhan ng kanilang pamilya at malalapit na kaibigan sa United Kingdom.

"Kaso nga nagka-pandemic, eh we want our friends and family members to travel to UK," ani KaladKaren.

Nang hiritan ni Regine Velasquez, guest co-host ng pang-umagang programa ng ABS-CBN, na maari na nitong gawin ang pagpapakasal dahil sa kasalukukuyang sitwasyon, tugon naman ng huli: "I think so."

Sa "Magandang Buhay," muli ring binalikan ni KaladKaren at Wrightson ang kuwento ng kanilang pag-iibig na nagsimula may 10 taon na ang nakalipas nang una silang magkita sa Hong Kong.



"I absolutely admire Jervi's work ethic. I love her passion for what she does in anything not just work and in life," ani Wrightson na inaming malapit sa kanyang buong pamilya si KaladKaren.

Nagpasalamat naman si KaladKaren kay Wrightson sa pagtanggap nito sa kanyang buong pagkatao.

"Thank you for accepting me for all of who I am. We've together for 10 years, still every day that I wake up I still choose to love you and I will choose to love you every single day of my life. ... I would like to thank you for your unconditional love because I know sometimes I get to be annoying, I am stubborn but you are still there and you still support me and the most important thing is you show up in difficult times," ani KaladKaren bilang tugon sa hiling ng mga host na ibigay ang kanyang mensahe kay Wrightson sakaling ikakasal na sila.



Setyembre 2020 nang ianunsiyo ni KaladKaren ang engagement niya kay Wrightson.

Si KaladKaren ay nakilala sa kanyang panggagaya sa batikang brodkaster na si Karen Davila.

Siya ang host ng "TrabaHanap Live" na mapapanood sa Kapamilya Online Live at maging sa CineMo.

